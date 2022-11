La abogada de la víctima de Tinder: "Que le regalen dos años a un violador es terrible"

La avalancha de reducción de condenas a violadores tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí esconde el nombre de muchas mujeres decepcionadas, dolidas y destrozadas por culpa de una ministra de Igualdad que no supo calibrar el alcance de un cambio normativo que muchos ya calificaron en su día de populista. Muchas de ellas no se atreven a hablar. Otras no son capaces de expresar la rabia que las invade al ver que sus verdugos hoy reciben un premio. Sus abogados y abogadas tratan de hacerlo en su nombre. "Que le regalen dos años a un violador es terrible", lamenta Cristina Martínez, la letrada de una joven violada en una cita de Tinder que, según nos cuenta, hoy siente "una gran decepción"

Su agresor fue condenado a ocho años y medio de cárcel: seis años por violación y dos años y seis meses por un delito contra la intimidad por grabarlo. La ley impulsada por Irene Montero reduce la pena por violación en dos años. "Es un regalo —denuncia la abogada—. De cumplir 6 años, de repente cumple 4 con todo lo que eso implica, porque no hay que olvidar que cuanto menor es la condena, más rápido puede acceder al tercer grado, a la libertad condicional… Y todo eso hay que tenerlo muy presente".

A pesar de que Montero y hasta la juez y hoy delegada del Gobierno de Violencia de Género Victoria Rosell defendieron que esto no sucedería jamás, la letrada asegura que tanto ella como muchos otros ya lo vieron venir cuando leyeron el borrador de la nueva ley. "El principio de retroactividad de la ley más beneficiosa para el reo es algo que se estudia en la Facultad de Derecho. Que esto podía pasar estaba claro, y mi caso no va a ser el último", advierte.

Los hechos probados de la sentencia

Los hechos se remontan al verano de 2020. La víctima, que por aquel entonces apenas tenía 20 años, había quedado en un local de Cambre (La Coruña) con un chico que había conocido a través de Tinder, una conocida aplicación de citas. Acabaron dando un paseo por una zona oscura y solitaria, donde comenzaron a mantener relaciones sexuales. Cuando él le dijo que no tenía preservativo, no quiso continuar y le pidió repetidamente que parara.

Lo que sucedió a continuación, aparece reflejado en los hechos probados de la sentencia que el pasado mes de mayo le acabó condenando por violación: "La aprisionó con su cuerpo contra una mesa de madera que había allí, tratando ella de quitárselo de encima sin poder hacerlo, de modo que, tras vencer así su resistencia, la penetró vaginalmente y seguidamente la agarró por los brazos, la giró y la puso contra el banco, y en esa postura la penetró vaginal y analmente, mientras ella le decía que parara, y que le estaba doliendo".

A pesar de su insistencia, el agresor "hizo caso omiso, llegando a decirle 'cállate', hasta el punto de que ella, no siendo capaz de quitárselo de encima, ya no hizo nada, entrando en estado de shock". Además, el hoy condenado grabó la agresión, por lo que fue condenado a un total 8 años y medio de prisión, que finalmente se quedarán en dos menos. "Estoy estudiando qué opciones tenemos y si hay alguna manera de revertir esto, pero, de entrada, me temo que no", lamenta la abogada de la joven.