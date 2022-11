Rosa Díez: "No debe sorprender que defiendan a violadores si lo han hecho con terroristas y golpistas"

Rosa Díez comenta en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo "Pedro Sánchez continúa con su gira y defendiendo a la ministra Irene Montero" tras las graves consecuencias que está teniendo su ley del ‘sólo sí es sí’. Díez ha querido poner el foco no sólo en los silencios que se están produciendo dentro Podemos, como el de Yolanda Díaz, sino en los apoyos expresos que está teniendo Irene Montero como el del presidente del Gobierno.

De hecho, "Sánchez ha vuelto a poner de ejemplo esta ley del ‘sólo sí es sí’ diciendo que la van a copiar en todo el mundo", ha recordado Rosa Díez para la que "el problema de España no es que Podemos esté en el Gobierno sino que Sánchez los defiende no sólo porque necesite sus votos sino porque está completamente de acuerdo con ellos". Rosa Díez ha subrayado que "Pedro Sánchez no es que se ha callado como otros miembros del Gobierno sino que ha salido desde Bali a poner como ejemplo la ley" de Irene Montero. Lo hace porque "usa todo lo que produzca división entre españoles para la ruptura del consenso del sistema del 78".

En su opinión, "tratarán de capear este temporal y finalmente la culpa, que también es una característica propia de un psicópata, la tendrán los demás, en este caso los jueces o quienes desde los medios de comunicación alertaban, y siguen alertando, sobre el problema".

No obstante, Rosa Díez ha asegurado que no debemos sorprendernos, "cómo se van a cortar un pelo si han amnistiado a los que han dado el golpe contra la democracia, si han defendido a los terroristas hoy sentados en las Cortes y en las instituciones vascas, si están defendiendo que se acerquen a las cárceles vascas, para después poner en la calle, a terroristas que no sólo no se han arrepentido sino que no han colaborado con la Justicia". Por ello ha añadido que "cómo nos podemos sorprender de que defiendan también a los violadores si están defendiendo a asesinos y golpistas".

Síndrome de la rana hervida

Lo que sí sorprende a Rosa Díez es que la sociedad española no reaccione, "estamos adormecidos". Y para explicar la gravedad de no hacer nada ha puesto como ejemplo ‘el síndrome de la rana hervida’: "una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando no se perciben los daños que se pueden producir en una situación peligrosa si ésta se va desarrollando lentamente".

Así, "si echamos una rana en un recipiente con agua hirviendo, la rana salta inmediatamente fuera. Pero si la introducimos en una olla con agua a temperatura ambiente y encendemos el fuego, la rana se quedará quieta y su cuerpo se va adaptando a la temperatura del agua que se va caldeando. Cuando el agua llega al punto de ebullición, la rana trata de saltar pero ya no puede hacerlo porque ha agotado todas sus fuerzas y se ha quedado sin defensas. Por eso termina cocida en su propia salsa. Por tanto, la rana no se murió a causa de la ebullición, sino porque no saltó a tiempo".

Y eso precisamente es lo que le puede suceder a la sociedad española, que si no reacciona ante el cúmulo de atropellos contra la democracia cuando lo quiera hacer podría ser demasiado tarde para saltar fuera de la olla.

Cúmulo que ha recordado Rosa Díez, como "llegar a La Moncloa con una moción de base fraudulenta, poner a la Fiscalía a su servicio, cerrar el Parlamento, encerrarnos en casa falsificando los informes de los expertos, indultar a los golpistas, hacer una ley en Cataluña para que no se aplique una sentencia, hacer leyes ideológicas con graves consecuencias, eliminar los delitos por los que han sido condenados golpistas y ladrones..." Por tanto, "estamos cociéndonos, ¿a qué esperamos para actuar?".