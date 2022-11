"Es una ley muy importante para las mujeres y la protección de las víctimas de nuestro país. Prudencia, no generemos alarma social. El Gobierno va a proteger a todas las víctimas y esperemos con tranquilidad a que resuelva el Supremo". Tres días después de su atronador silencio ésta fue la escueta valoración que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo realizó ante los medios del escándalo mayúsculo que ha supuesto la ley del sólo sí es sí.

Desde que el miércoles el diario El Mundo publicara la primera rebaja de penas a causa de la nueva norma de Irene Montero – lo que ocasionó una delirante espiral de graves acusaciones, señalamientos y descalificaciones por parte de la propia ministra de Igualdad; de su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam; de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell y el núcleo duro de Podemos –, Yolanda Díaz había decidido mantenerse al margen. Despejó su agenda de actos en los que la prensa pudiera realizarle preguntas. Sólo gráficos. Hasta ayer, viernes.

Poco después de sus palabras en público, el líder espiritual y de facto de los morados salió a sentar doctrina. "La cacería de esta semana confirma 3 cosas: 1) la degradación creciente de buena parte del periodismo, 2) que la derecha judicial es un actor político, 3) que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido", escribió Pablo Iglesias en Twitter.

Y sí, en público Yolanda Díaz se pone de perfil pero en privado su entorno considera que es un "error mayúsculo" la estrategia de Podemos de arremeter contra los jueces tildándolos de "machistas". Es más, algunos cargos cercanos a la vicepresidenta creen que se debería "depurar responsabilidades por la mala gestión de la crisis" en el equipo de Igualdad y apuntan a la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam.

La línea roja la colocan en la salida de prisión de un delincuente sexual mediático, como puede ser alguno de los integrantes de La Manada, cuyo caso precisamente catalizó la ministra e impulsó la ley del sólo sí es sí. "Hundiría a Irene Montero", sentencian en el entorno de Yolanda Díaz.

Críticos de Podemos: la gestión ha sido "nefasta"

La situación se ha vuelto enrevesada para Podemos. La dirección [Iglesias, Echenique, Belarra o Monedero] está con la ministra de Igualdad, pero ya empiezan a escucharse voces dentro del propio partido que consideran que la gestión ha sido "nefasta" y que con ella termina "el perfil candidatable" de Montero que la formación trataba de impulsar desde la Universidad de Otoño de los morados, celebrada hace tan sólo unas semanas. La opción favorita para los críticos pasa por irse al Sumar de Yolanda Díaz.

Además, estas voces solicitan cada vez con más intensidad que se reconozca el error y se modifique la ley para frenar la salida de delincuentes cuanto antes. Y, al igual que el entorno de Yolanda Díaz, consideran que la gestión de Rodríguez Pam ha sido pésima. Pero no van más lejos. De momento, nadie dentro del partido pide la dimisión de la ministra. Ni siquiera los críticos, que no ven probable que ningún miembro de La Manada pueda verse beneficiado por la nueva norma.

No obstante, desde la dirección del partido siguen apostando por Montero como candidata para las próximas elecciones. Ahora bien, no descartan si las cosas van muy mal concurrir de forma conjunta con Sumar, pero siempre manteniendo su marca. Si esto finalmente no fuera posible acabarían presentando a Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos. Pero sería su última y, consideran, "catastrófica" opción.