El PSOE une su destino al de Irene Montero y asume ahora que la "ley del sí es sí" es de todo el Gobierno

Objetivo: salvar la coalición. Después de ver cómo algunos socialistas se desvinculaban de la "ley del sí es sí", incluso recordando que advirtieron a Irene Montero de los errores jurídicos que podría acarrear, el PSOE, por boca de Pilar Alegría, ha asegurado ahora que "las leyes que se aprueban en el Consejo de Ministros son leyes del Gobierno" y que "el protagonismo es de su conjunto".

El PSOE asume así que la ley es de todo el Ejecutivo y no sólo de la titular de Igualdad aunque, puestos a escurrir responsabilidades, la ministra de Educación ha recordado que la norma "ha sido debatida durante más de dos años" en el Congreso y que "pasó por todos los órganos perceptivos", pese a algún informe desfavorable del CGPJ.

Aún esperan al Supremo

Los socialistas unen así su destino al de la ministra de Igualdad pese a un posible revés judicial si, al final, el Supremo decide no salir al auxilio del Ejecutivo, como dan por hecho fuentes jurídicas a LD. "Espero que haya una unificación de doctrina", ha afirmado no obstante la portavoz de la Ejecutiva que no se ha querido pronunciar sobre "futuribles", como un posible rechazo del Alto Tribunal a corregir las interpretaciones de los magistrados que, hasta ahora, han reducido las condenas a violadores al amparo de la ley del "sí es sí".

En Ferraz han tocado silbato de cerrar las filas y buscar un enemigo común: el PP. A la oposición le han reprochado "jugar al oportunismo más absoluto" y creen que no está autorizado a criticar la suelta de violadores porque "es el único partido que ha permitido un Gobierno con la ultraderecha que niega la violencia machista".

La salud del Gobierno

Lo cierto es que en las últimas horas están aumentando las voces que dan por liquidado al Gobierno. El que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha afirmado este lunes en La Vanguardia que "la coalición está rota" y que "el Gobierno trabaja hacia un trágico final". El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, ha pedido a Sánchez que rompa con Podemos porque sin los morados "el PSOE estaría en el 40% de los votos".

Desde Ferraz han rechazado cualquier posible duda sobre la continuidad del Ejecutivo. "La salud de este Gobierno de coalición se demuestran a través de los hechos y esta semana este Gobierno de coalición, el primero de la democracia, va a conseguir aprobar los terceros Presupuestos en tiempo y forma".

Será este jueves cuando se voten las cuentas, al igual que el impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas y la banca o la toma en consideración de la derogación del delito de sedición. El Ejecutivo espera superar los 188 apoyos a los Presupuestos y siguen sin aclarar qué pasará si ERC presenta su enmienda para modificar el delito de malversación.