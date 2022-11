El departamento de Monedero otorga a Iglesias la mejor nota en un nuevo intento para ser profesor de la Complutense

Tras fracasar en sus dos anteriores intentos, Pablo Iglesias estaría a punto de conseguir una plaza como profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Así lo ha confirmado él mismo en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que la plaza en cuestión correspondería a la Facultad de Ciencias Políticas y, más concretamente, a las asignaturas de Análisis del comportamiento político y electoral, y Teoría y práctica de las democracias

"Salió ya la tercera plaza de profesor que solicité en la Complutense. En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor", ha escrito apenas un día después de lanzar un proyecto para montar una televisión contra "la derecha mediática".

Se trata de un puesto de profesor asociado en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración, casualmente el departamento al que pertenece el que fuera su mano derecha y cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Tampoco hay que olvidar que Esther del Campo, decana de Políticas y Sociología y previsible candidata a rectora en 2023 está estrechamente ligada a la formación morada, quien precisamente la eligió a ella como representante en la Junta Electoral.

La mejor nota

Según consta en la propuesta de la UCM, la Comisión de Selección le ha otorgado una calificación de 7,5 puntos, la más alta entre los seis candidatos que habían presentado su solicitud y de los cuales dos habían sido excluidos antes de la evaluación. El apartado en el que mejor puntuación ha obtenido es el relativo a la experiencia profesional, precisamente al que más importancia daba la convocatoria. De los seis puntos que, como máximo, se le podían conceder, Iglesias ha obtenido cinco. Su experiencia docente también ha sido de las mejor valoradas, con 1,6 puntos sobre 3. El resto, lo complementan otros méritos no especificados en la mencionada resolución.

Con todo, el tribunal evaluador formaliza la propuesta de concesión de la plaza, pero habilita un plazo de diez días hábiles para interponer recursos, por lo que hasta que no transcurra dicho periodo, Iglesias no podrá cantar victoria. En todo caso, la siguiente candidata se sitúa a gran distancia, con un aprobado raspado, por lo que es más que probable que el que fuera vicepresidente del Gobierno tenga su futuro asegurado.

De la otra plaza a la que había optado en la misma facultad, Iglesias había sido descartado, lo que tachó de una situación "extraña" e "infrecuente". Además, el exlíder de Podemos se había presentado a otro puesto en la Facultad de Periodismo. Sin embargo, el tribunal le suspendió con un cuatro, quedando en quinto lugar de una terna de siete candidatos. La plaza finalmente recaería en en la periodista y presentadora Sandra Daviú.

Canal Red

Casualmente, este mismo lunes, Iglesias lanzaba una especie de crowdfunding para montar Canal Red, un nuevo canal de televisión por Internet, que muchos interpretaron como la forma de asegurarse su futuro tras quedarse sin empleo como profesor. Ahora, la más que probable concesión de esta plaza deja en el aire la continuidad del proyecto.

Según él mismo explicaba en un vídeo promocional, su intención era montar su propio medio de comunicación para "competir con la derecha mediática", para lo que solicitaba una primera ronda de financiación de hasta 105.000 euros, cantidad que ya ha superado. El motivo que alega Iglesias para crear su nuevo medio es que "hay gente que piensa y vota de formas muy diferentes", pero que, sin embargo, "cuando enciendes la televisión o la radio, todas dicen básicamente lo mismo". Esto se debe, según Iglesias, al "monopolio que la derecha impone sobre los grandes medios de comunicación".