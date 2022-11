Ada Colau hace llorar a una estudiante de periodismo que le preguntó por su forma de vestir

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha provocado el llanto de una estudiante de Periodismo a la que ha contestado de mala manera una pregunta sobre su forma de vestir. La política era la protagonista de una especie de coloquio con alumnos en la Universidad Pompeu Fabra y una ha decidido intervenir con la siguiente cuestión: "Las primeras imágenes de Ada Colau en su recorrido político eran con camisetas más reivindicativas, que daban cuenta de sus ideas. Ahora, la ropa más formal ¿refleja una moderación de ideas o una maduración política?".

La pregunta ha sacado de sus casillas a Colau, quien visiblemente molesta ha replicado: "Entiendo la intención de la pregunta, pero a mí me sabe fatal que una mujer me pregunte sobre mi forma de vestir y no responderé, sinceramente. Sobre cómo me visto y categorizar cómo me visto creo que está fuera de lugar. Me visto como me da la gana, básicamente".

La dura e intemperante respuesta ha dejado a la estudiante desconcertada, perpleja y tan afectada que no ha podido reprimir el llanto. El incidente ha sido captado por las cámaras de la televisión municipal, Barcelona Televisió, que las ha difundido en su página web. Este medio también recoge una especie de petición de disculpas por parte de la alcaldesa a la joven cuando ha terminado el acto. Colau se ha acercado a ella y le ha dicho: "Me sabe fatal haberte contestado tan impulsivamente".