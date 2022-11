Las prostitutas de Stop Abolición escriben una carta a cada diputado: "No sois nadie para decidir si trabajo o no"

Los trabajadores sexuales de la plataforma de Personas Afectadas por la Ley de Abolición de la Prostitución (#StopAbolicion) han escrito 350 cartas que entregarán a los diputados en el Congreso el próximo 1 de diciembre, coincidiendo con una concentración para protestar por la reforma legal, que "envía a la clandestinidad y a un mundo de delincuencia a las mujeres que ejercen su trabajo de forma libre y voluntaria".

Los afectados exigen la retirada de la proposición de Ley 122/000224 de modificación del Código Penal, que busca perseguir a los clientes de las prostitutas y a las personas que se lucran con la explotación de espacios donde se ejerce la prostitución. La proposición, impulsada por el PSOE y aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP y de parte de Unidas-Podemos pretende "castigar de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".

Mujeres, hombres y transexuales dedicados a la prostitución denuncian que "legislar sobre las vidas de las personas sin escucharlas no es democrático". Recuerdan a sus señorías que "no son víctimas" y señalan que la prostitución es "un trabajo al que se dedican con libertad y de forma voluntaria, que supone el sustento de su vida y el de sus familias, y que quieren seguir ejerciéndolo en condiciones de legalidad, con seguridad e higiene, como lo hacen ahora".

Estas son algunas de las cartas que recibirán los diputados del Congreso desde la Plataforma de personas afectadas por la abolición de la prostitución:

Pedro Sánchez recibirá la carta de Rakel

"Me llamo artísticamente Rakel. Soy española, de 41 años. Cursé y terminé la carrera de Psicología en Salamanca (Universidad pontificia). Este año mi único hijo ha comenzado sus estudios universitarios en la misma universidad. (...) Yo soy trabajadora sexual y al igual que ustedes, señores diputados, trabajo para que mi familia y yo misma podamos optar a lo mejor en diferentes aspectos. Soy una de tantas que dejó su trabajo, vocación y despacho propio por este otro empleo que felizmente desempeño desde hace siete años."

"Que especulen y mientan sobre nosotros es algo que mi cabeza no llega a comprender. ¿Porqué no se toman cinco minutos de su valioso tiempo para conocernos? Detrás de cada una de nosotras hay vidas, personas, familias que con la aprobación de su ley abolicionista, las van a destruir por completo. ¡Escúchennos! (...) Ni mis compañeras ni yo misma queremos dejar de ejercer el trabajo que elegimos en su día, son nuestras vidas y son nuestras decisiones. Nos echa a la calle si nos dejan si lugar/espacio para trabajar. Nos dejan sin economía si penalizan a nuestros clientes".

Irene Montero recibirá la carta de Yolanda

"Mi nombre es Yolanda (…) Me parece que después de haber sido una mujer luchadora y salir adelante sola, maltratada y abandonada por los organismos públicos, decidí que mis hijas no iban a dejar de comer por no encontrar un buen trabajo (…) Creo que no sois nadie para decidir si trabajo o no con mi cuerpo ya que es lo único que tengo. No quiero que nadie de partidos me diga que ellos sentaditos en sus sillones rojos y con miles de euros que les respaldarán de por vida ponga en peligro mi medio de vida (…) Los clubes que pagan impuestos y los que viven ahí están en su derecho de estar o irse cuando quieran".

Una venezolana escribe a Pablo Echenique

La carta de Fabiana llegará a manos del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. "Hola soy Fabiana tengo cincuenta y un años voy a cumplir 52 llevo desde que tengo 22 años trabajando siendo trabajadora sexual, primero porque estaba sola con mi hija. Sí que tuve otras opciones, pero prefería hacerlo para así poder mantener a mi familia. (...) Nunca pedí un libro al estado, jamás pedí que me pagaran una sola beca, me los crie solita a los míos".

La carta para Pablo Echenique la firma Isabella: "Mi nombre es Isabella. Soy venezolana. Tengo 23 años de edad. Soy una mamá y mi familia que se encuentra en Venezuela. (...) En mi país lamentablemente hay mucha inseguridad y la economía cada vez va mal. Llegué a España hace un año estoy con mis trámites legales. Pero tuve que esperar seis meses tuve que buscarme la vida y acudir a esta profesión que me ha ayudado a que mi hija pueda estudiar y mi familia tenga el pan de cada día. También ha ayudado a mi independencia y costearme mis gastos para mi s proyectos. Porque no solo me dedico a esta profesión también trabajo con una compañía de cosméticos. Mi propósito es cumplir mis sueños en este país".

La carta de Jorge para Gabriel Rufián

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, recibirá la carta de Jorge, que ha sido gigoló durante muchos años. "Gracias a este trabajo conseguí viajar por toda Europa lo cual me ayudó a pagar los estudios de cocina internacional. En uno de mis viajes contraté a una trabajadora sexual la cual también trabajó para pagar sus estudios y conseguir lo que se proponía, nos enamoramos y nos casamos y decidimos trabajar juntos haciendo intercambios de parejas. Conocimos y ayudamos a muchos matrimonios a recuperar su chispa perdida. El trabajo sexual no solo es sexo es psicología, es placer, son charlas y es una forma de vida. Estoy en contra de la trata, pero a favor de que cada uno hagamos con nuestro cuerpo lo que nos de la gana. No queremos otro trabajo".