Rosa Díez: "Apuntar a los ayudantes de Pedro Sánchez es de idiotas"

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico el "día de la infamia y la mentira" vivido este jueves en el Congreso de los Diputados con la aprobación de los Presupuestos y la eliminación del delito de sedición. " Otegi ha resumido perfectamente la anomalía democrática que es el Gobierno de Pedro Sánchez al decir que ‘la paradoja es que no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar de España no lo sostenemos’". Es decir, "sin independentistas no hay Gobierno de PSOE y Podemos".

Unos presupuestos apoyados por Bildu a cambio de expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Rosa Díez recuerda que "hay 221 razones para que la Guardia Civil permanezca en Navarra y en el País Vasco, son cada uno de los nombres de los 221 guardias civiles asesinados por ETA mientras defendían la democracia y protegían las libertades de todos los españoles".

Por contra, "desde ayer hay 188 motivos, uno por cada voto, para llamar indignos y traidores a los diputados que perpetraron la infamia de votar a favor de que la Guardia Civil fuera expulsada de Navarra". Unos diputados, ha apuntado Rosa Díez, "que no estarían sentados en el Congreso de los Diputados si esos guardias civiles, sobre cuya memoria se han ciscado, no hubieran arriesgado su vida para derrotar a ETA y asegurar el triunfo de la democracia".

Pero el día de la indignidad no quedó ahí. "Perpetrada esa primera infamia, llegó la siguiente, Sánchez con nocturnidad dio el primer paso para eliminar el delito de sedición dando un paso más para desarmar al Estado y que no pueda defenderse de sus enemigos cuando repitan el golpe contra la democracia". El segundo pago de Sánchez a sus socios, esta vez a los separatistas catalanes. De esta forma, "quienes quieren romper la unidad de la nación se cobraron así el segundo pagaré a cambio de mantener a Sánchez en el poder".

Una votación que terminó con "todos los diputados socialistas en pie y aplaudiendo sus propias miserias" mientras "Sánchez sigue jugando con todos sus socios a poli bueno y poli malo". De esta forma, "le permiten seguir demoliendo la democracia sin que el precio lo pague el PSOE gracias a que la derecha se deja enredar y apunta donde no debe". Rosa Díez ha remarcado que "todas las decisiones que debilitan a las instituciones democráticas son de Sánchez, todas y cada una de ellas sea quien sea el ministro del partido que sea".

Por eso considera que "apuntar a sus ayudantes es de idiotas, ayer Sánchez marcó en el calendario un día más para recordar la infamia y la indignidad del PSOE" y sólo espera que "ojalá la mayoría de los españoles no encontremos días en el calendario para perdonar a Sánchez tanta traición, por lo que a mí respecta, ni olvido ni perdón". Rosa Díez ha terminado su intervención en esRadio diciendo más alto que nunca "¡Viva la Guardia Civil!".