Feijóo y Ayuso abarrotan el instituto de Pedro Sánchez: "Si quiere vender España que lo plasme en su programa electoral"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han vuelto a mostrar su sintonía este sábado en un multitudinario acto "En defensa de un gran país" celebrado en el polideportivo del Instituto Ramiro de Maetzu —en el que estudió y jugó al baloncesto el presidente del Gobierno—. Ambos han pronunciado durísimos discursos contra Pedro Sánchez, del que han denunciado su "soberbia", "arrogancia" y "autoritarismo".

Tras criticar sus últimos pactos con aquellos que quieren irse de España, Núñez Feijóo ha lamentado que Bildu haya "conseguido más con Sánchez" que "durante todos los años de violencia" a los que ha sometido a nuestro país. "Si quiere vender España, que no sea cara dura y lo plasme en su programa electoral", ha añadido Díaz Ayuso.

"Si Sánchez es la ley, a dónde vamos, y si Bildu manda, dónde están los límites. Y si pretenden que la prensa no actúe como contrapoder, dónde lo vamos a denunciar y si no se respetan a los jueces, quién defiende la ley", ha denunciado Ayuso en su intervención.

Ayuso interviene en el Polideportivo Magariños en Madrid

División interna del Ejecutivo

La presidenta madrileña ha ridiculizado, además, al Ejecutivo por las pugnas internas que parecen haberse convertido en el pan nuestro de cada día en este Gobierno, la última a cuenta de las terribles consecuencias de la entrada en vigor de la chapucera ley del sólo sí es sí auspiciada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Ayer mismo había ministras manifestándose contra ministras. ¿Hay alguien al volante en este país?", se preguntaba la presidenta madrileña.

Ayuso ponía el acento en las numerosas excarcelaciones y rebajas de condena de agresores sexuales: "El Gobierno que habla de las feministas y de la igualdad de las mujeres es el que está permitiendo que todos los días las propias mujeres que han sufrido según qué situaciones vean cómo esos culpables, esos sentenciados, se van antes" de la cárcel.

En este sentido, Ayuso lamentaba que el Gobierno no haya sido capaz de rectificar y pedir disculpas y advertía a la opinión pública de que "todas sus leyes son iguales de chapuceras": "Ésta —la del sólo sí es sí— ha llamado especialmente la atención, pero son todas iguales".

Feijóo: si se tiene razón, no hace falta insultar

El líder del PP también se ha sumado a las críticas por este asunto, pero ha marcado distancias con Vox. "Cuando se tiene la razón no hace falta insultar a nadie, ni siquiera a los que nos insultan a diario". En todo caso, ha advertido a Sánchez de que se "equivoca" si cree que la mayoría de españoles van a quedarse "callados, mudos" y sin reaccionar: "No insultar no significa arrodillarnos y callarnos".

Feijóo y Ayuso en el acto del PP en Madrid

Cuando uno de los asistentes le ha gritado que "hay que llenar las calles", Feijóo ha respondido que el objetivo del PP "no es llenar las calles sino llenar las urnas de gente libre que vota libremente". Así, ha preguntado a los presentes si se imaginaban qué podría ocurrir si tienen a Sánchez otros cuatro años en el Palacio de la Moncloa.

"Esto no es un mitin más, esto no es un acto para defender las siglas del PP, esto es un acto para defender España (...) Yo he venido a Madrid a servir a mi país, he venido a Madrid a cambiar el Gobierno de España". "Esto ha de terminar, ha de finalizar, y democráticamente lo vamos a hacer", ha sentenciado, cosechando una cerrada ovación y poniendo en pie a todo el auditorio.