Miles de policías y guardias civiles vuelven a echarse a la calle contra el Gobierno y amenazan con más movilizaciones

Miles de policías y guardias civiles —20.000, según los organizadores, 6.000, según Delegación del Gobierno— han vuelto a manifestarse este sábado en las calles de Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigen que se siente a negociar con los principales sindicatos y asociaciones del sector. Entre sus principales reivindicaciones, la equiparación salarial y el derecho a la jubilación anticipada a fin de acabar con la discriminación que sufren respecto a las policías vasca y catalana. "Estamos aquí en primer lugar para decirle al Gobierno y al ministro Marlaska que basta ya, que no vamos a seguir permitiendo que nos traten como policías y guardias civiles de segunda y que, o se sienta a negociar, o volveremos en breve a las calles", ha advertido Mónica Gracia, secretaria general del SUP.

"La ciudadanía no entiende cómo este ministro se sienta a dialogar y a negociar y a poner encima de la mesa cuestiones que afectan a policías y guardias civiles con quien está contra nosotros y no se sienta a dialogar y a negociar con las principales organizaciones como el SUP y la AUGC", añade Juan Fernández, portavoz de esta última asociación. Se refiere así a las últimas concesiones del Gobierno a proetarras e independentistas: la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y la eliminación del delito de sedición.

Dichas medidas han servido precisamente para alentar aun más la manifestación de este sábado, que ha transcurrido desde la Puerta del Sol hasta Neptuno, pasando por la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados. A lo largo de este recorrido se han escuchado todo tipo de consignas y se han visto numerosas pancartas contra el Gobierno, entre ellas un cartel de ‘Se vende Policía Nacional’ con el retrato de Marlaska al lado. Otros manifestantes han optado por disfrazarse con caretas del propio presidente del Gobierno, detonando una caja en la que se podía leer "Seguridad nacional".

Pancartas de la manifestación de policías y guardias civiles contra el Gobierno

"Si los que tenemos que dar seguridad no la tenemos, no se la podemos dar a los ciudadanos", ha insistido la secretaria general del SUP. El portavoz de la AUGC, por su parte, ha subrayado que esta manifestación es tanto el final como el principio de algo muy importante. "Es el final de algo que hemos intentado por todas las vías, que es abrir una mesa de diálogo y negociación con el Ministerio de Interior y con este Gobierno. Fruto de la obcecación, del no querer dialogar, esta manifestación es el final de ese camino, pero a la vez es el principio, porque los policías y los guardias civiles vamos a estar más unidos que nunca", ha advertido para, a continuación, anunciar nuevas movilizaciones si el Gobierno no se aviene a negociar con ellos: "Vamos a volver, pero vamos a volver más unidos, más fuertes y con más insistencia".