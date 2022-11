Feijóo sigue desgastándose: dos encuestas apuntan a un serio retroceso y la mayoría con Vox pende de un hilo

El PP ganaría las elecciones y, según uno de los últimos sondeos publicados, todavía alcanzaría una mayoría absoluta junto con Vox, pero cada vez queda más claro que los populares están en un retroceso claro que refleja la desorientación del partido en los últimos meses.

Así, la encuesta de Sigma Dos para Antena 3 Noticias pronostica que Alberto Núñez Feijóo sería el más votado en unas elecciones generales, con un 29,9%, un punto y una décima menos que en la anterior entrega de la misma firma, que se hizo en octubre.

Por su parte, el PSOE se acerca a los populares pero no por méritos propios sino porque su caída es menor: se dejan cuatro décimas y se quedan en una intención de voto del 25,5%. Con este resultado los populares tendrían 132 diputados, mientras que los socialistas se quedan en 98 o 99, después de que esa pequeña caída de décimas les reste hasta siete escaños.

Vox, por su parte, sigue en el tercer puesto y, como vienen apuntando todos los sondeos, mejora sus expectativas: gana ocho décimas para llegar al 14,8%, lo que daría al partido de Santiago Abascal 46 o 47 diputados con los que un hipotético pacto con el PP alcanzaría una mayoría absoluta bastante cómoda de, al menos, 178 escaños, dos por encima del límite.

Finalmente, Unidas Podemos no sólo no se aprovecha del descenso del PSOE sino que perdería también medio punto. La información de Antena 3 no cuenta qué grupo parlamentario lograría el partido morado, pero la cifra estaría como mucho ligeramente por encima de la veintena, ya que en el sondeo de octubre se quedaban en 24 diputados.

Sin mayoría según El Periódico

Por su parte, el sondeo de GESOP que publica este martes El Periódico es bastante menos optimista para la derecha: el PP ganaría las elecciones, pero con menos voto, menos escaños y sin llegar a la mayoría con Vox.

Los populares tendrían un 28,6% de los votos y entre 126 y 129 escaños. Sufren una fuerte caída desde el anterior sondeo, si bien es una comparación no demasiado útil ya que data del mes de junio: pierden 2,9 puntos y hasta 18 diputados.

El PSOE, por su parte, sigue un camino opuesto: gana 2,3 puntos para situarse en el 26,2% y con un mínimo de 106 diputados y un máximo de 108, hasta 15 más de los que les otorgaba el sondeo de junio.

A pesar de la caída del PP Vox se limita a mantenerse completamente plano en el 13,2%, si bien avanza un poco en el reparto de escaños: si en junio estaba entre 37 y 39 ahora el mínimo sería 39 y podría llegar a 41. En cualquier caso, incluso en la parte alta de sus horquillas los dos partidos de la derecha se quedaría en un máximo de 170 diputados, a seis de la mayoría absoluta y a cinco de una mayoría suficiente para bloquear una hipotética investidura de Sánchez con sus socios comunistas y separatistas.

Unidas Podemos, por último, se mantiene con una tendencia al alza: gana cinco décimas para situarse en el 12,2% de intención de voto, a sólo un punto de Vox. Los morados podrían repetir su actual grupo de 35 parlamentarios o, como mucho, quedarse dos por debajo.

La encuesta de Gesop se realizó del 21 al 24 de este mes de noviembre, mientras que la de Sigma Dos es de prácticamente las mismas fechas: se hizo entre el 17 y el 23.