Abascal reta a Sánchez tras la expulsión de su diputada: "¿Cómo se llama a los socios de filoterroristas?"

Santiago Abascal ha retado a Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, durante la sesión de control al Gobierno, al emplear hasta en tres ocasiones el término "filoterroristas" que le acarreó ayer la expulsión a la diputada de Vox, Patricia Rueda, quien habló de "filoetarras" provocando que el vicepresidente del Parlamento, Gómez de Celis, la echara de la tribuna de oradores y el Parlamento.

"Será recordado por incorporar a la dirección del Estado a filoterroristas", vaticinaba Abascal, después de afearle al presidente decir de sí mismo que "pasará a la Historia por sacar a Franco del Valle de los Caídos". "Será recordado como el presidente que asaltó el Congreso e intentó amordazar a la oposición", insistía el líder de Vox, defendiendo a su diputada, para acabar preguntándole ¿cómo se llama a los socios de filoterroristas?".

Batet no intervenía en esta ocasión pese al uso de la misma expresión por la que su compañero de filas echó ayer a la diputada de Vox cuando estaba en el uso de la palabra. Tampoco Sánchez entraba en la provocación y evitaba responder a la pregunta lanzada por Abascal para tirar, en su lugar, de argumentario y comparar al partido, de nuevo, con Franco.

"Se le ve el plumero, no son personas muertas, son dictadores", decía el presidente después de que el líder de Vox le criticara por presumir de "sacar a muertos" de sus tumbas. "No me cabía ninguna duda de que usted era el guionista principal del triste papel que su partido jugó la semana pasada en esta Cámara", aseguraba Sánchez en referencia a Carla Toscano y su enfrentamiento con Irene Montero.

El presidente del Gobierno ha acusado a Abascal de emplear "insultos machistas contra las mujeres", lanzar "insidias contra sus adversarios políticos" y "alterar la convivencia de este país" con sus declaraciones. "Usted sólo sabe hacer una política basada en bulos", remataba durante su respuesta, negando, entre otras cosas, haber expulsado a la Guardia Civil de Navarra, sino "estar cumpliendo" con su Estatuto.

El ninguneo de Sánchez a la oposición

El presidente del Gobierno tampoco ha respondido a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, cuando le ha reprochado la suelta de violadores por la Ley del Sólo sí es sí. "Las mujeres merecemos que los poderes públicos nos protejan", reclamaba la dirigente popular, ironizando con las palabras de Sánchez sobre su paso a la Historia. ¿Cuántas condenas más se tienen que rebajar para que rectifique?", le preguntaba Gamarra.

Sánchez obviaba por completo la interpelación de la portavoz en relación a la ley promovida por Irene Montero, para centrarse en sus acusaciones sobre el asalto del PSOE a todas las instituciones españolas, nombrando a sus afines para todo tipo de cargos. "Lo que no es constitucional es bloquear la renovación del CGPJ", decía el presidente en la enésima utilización del mismo argumento para ningunear a la oposición.