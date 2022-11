Iván Espinosa de los Monteros ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico explicando lo ocurrido este martes en el Congreso de los Diputados, cuando el vicepresidente echó del escaño a una parlamentaria de Vox por decir que el Gobierno "premia a los filoetarras".

"Aquí lo que está en juego es la libertad de expresión y poder decir la verdad", ha dicho el de Vox tras el escándalo de la expulsión de la diputada Patricia Rueda, recordando que Gómez de Celis "no tiene cualificación necesaria para ser vicepresidente del Congreso" y que su comportamiento en el cargo "es una provocación constante".

"Ataques furibundos a diario"

Espinosa de los Monteros ha querido "poner las cosas en contexto" recordando que "desde hace años se nos llama ultraderecha y fascistas" y que los diputados de Vox sufren "ataques furibundos a diario".

El de Vox ha recordado que "lo que dijo Carla Toscano es la verdad" y lo hizo sin "ni un insulto ni una palabra malsonante", porque "hay un caso de nepotismo que no se conoce en ninguna democracia occidental en la que los dos miembros de un matrimonio estén en el Consejo de Ministros".

Pero pese a esos ataques "la presidenta del Congreso nos dijo que se están deteriorando las instituciones y que iba a ser más estricta en la aplicación del reglamento", sin embargo, después de la Junta de Portavoces "en la primera intervención ya se estaba hablando de la ultraderecha, entonces pregunté si lo iba a quitar y ella dijo que son términos aceptables".

La conclusión es obvia para el de Vox: "Todo es una farsa, la violencia viene siempre del mismo lado, la auténtica degradación de las instituciones arranca con la llegada de Zapatero y sigue con Podemos", ha dicho, lamentando las "cosas se han escuchado en el Congreso y qué cosas se siguen escuchando", pese a lo cual "muchos medios de comunicación y otros partidos que teóricamente son más moderados han colaborado en la cacería" contra su partido y contra "una diputada que ha dicho la verdad", en referencia a Carla Toscano.

"Del PP no esperamos nada"

Espinosa de los Monteros también ha comentado la reacción del PP después de la expulsión de Patricia Rueda. Ha dicho que ellos podrían haber hecho algo "por educación, reciprocidad o defensa propia" y ha recordado que ellos "sí que hemos salido cuando han ido contra el PP". Sin embargo, el diputado de Vox ha señalado que "del PP No esperamos nada" y ha calificado a su partido como "la única oposición".

"Hoy somos nosotros pero mañana pueden ser ellos", ha dicho Espinosa de los Monteros. El diputado ha añadido que "Vox siempre es solidario, generoso, tiene mentalidad de Estado y sentido de la relevancia de lo que estamos haciendo y otros partidos están en las cosas pequeñas". "Me parece triste. Nosotros somos claramente la oposición a esta izquierda y vamos a dar la batalla todos los días. Nos da igual que nos digan que el Parlamento se está degradando cuando son ellos los que lo están degradando", ha apuntado.

El portavoz de Vox en el Congreso ha asegurado que los ciudadanos "quieren claridad y firmeza" y que "todo lo que está diciendo Vox está en el sentido común. No es de izquierdas ni de derechas". Espinosa de los Monteros ha dicho que desde Vox van a seguir "defendiendo estos principios" y que la degradación de la vida política lleva "18 años", es decir "desde la llegada de Zapatero". Sobre la cacareada violencia política de Vox por la izquierda ha recordado cuando los diputados de Podemos pedían "la guillotina" para el Rey y algunos políticos del PP. "Son cosas que han puesto por escrito", ha señalado.

"Nos apedrearon ellos, los escoltas de Pablo Iglesias", ha rememorado el diputado de Vox sobre los sucesos de Vallecas durante la campaña en la Comunidad de Madrid. "Esto es lo que pasa todos los días con Podemos" y, sin embargo, "se monta una gran escandalera", cuando recordaron los méritos de Irene Montero. "Estamos ante un caso de cinismo atroz en el que participan la mayoría los medios de comunicación", ha apuntado.

Espinosa de los Monteros también ha replicado al PP su actitud y "pasividad" cuando esperan a "ver pasar el cadáver de su enemigo". Cree que "no podemos permitir que la izquierda nos arrolle" porque "esto ya no es así" y "si no reaccionamos nos acaban comiendo" y eso "no se puede tolerar". "No se puede permitir porque si les dejas que te ganen un día y otro en el Congreso y te pasan por encima. Hay que poner pie en pared", ha advertido.