El Gobierno no parece dispuesto a asumir más críticas a su proyecto de ley Trans y así lo ha demostrado tras negarse a escuchar a los expertos durante su tramitación parlamentaria, algo que, sin embargo, es habitual ante leyes de calado. La decisión ha sido duramente criticada tanto por grupos feministas como por AMANDA, la Agrupación de madres de niños trans víctimas de disforia de género de inicio rápido, que ha calificado el acuerdo de "vergonzoso", "antidemocrático" e "irresponsable". A su juicio, la actuación de PSOE y Podemos no puede sino tacharse de "antidemocrática", por cuanto "anteponen sus derechos partidistas al ejercicio más básico de cualquier democracia, que es la escucha a su ciudadanía". Y puntualiza: "A toda, no sólo a aquellos que no cuestionan sus actuaciones".

En este sentido, las madres de AMANDA insisten en la "irresponsabilidad" de la que hacen gala al negarse a escuchar "voces expertas de la psiquiatría, la psicología, la endocrinología y la medicina en general, el ámbito jurídico, docente y social que están mostrando su seria preocupación ante una propuesta legislativa que se aleja de las necesidades reales de la infancia, adolescencia y juventud" y que obvia tanto "el fenómeno creciente de la disforia de género de inicio rápido" como las numerosas "detransiciones" protagonizadas por trans arrepentidos.

Precisamente este último punto es el que ha hecho que muchos países de nuestro entorno empiecen a dar marcha atrás ante "un modelo legislativo que está demostrando ser lesivo para las generaciones más jóvenes". Por eso, las 350 familias que forman esta agrupación muestran su total "incomprensión" ante la "dejación de funciones" que supone no querer escuchar ni a los expertos ni a aquellos que nos llevan la delantera en leyes que abordan la cuestión trans.

"Será legal, pero no es ético. No se puede legislar de espaldas al conocimiento científico y a la población. Y mucho menos, pretender que se hace en pro de los Derechos Humanos, cuando se está faltando a algunos de los derechos más elementales de la infancia, como es el derecho a una atención médica integral, que debe incluir una valoración física y de salud mental del niño o la niña y su entorno ante malestares emocionales", sentencia Amanda, que pone el acento en la falta de acompañamiento, que dejará sin diagnosticar otras cuestiones que puedan estar detrás de la autoidentificación como trans.

Lo que dicen los expertos

Tal y como subraya Amanda, son muchos los profesionales que corroboran lo que esta agrupación viene denunciando desde sus inicios: el boom de adolescentes que asumen ser trans sin serlo realmente. Así lo ha reconocido, entre otros, el prestigioso psiquiatra Celso Arango, que ya el pasado mes de julio advertía en Libertad Digital del riesgo de empujar a jóvenes confusos hacia una hormonación "irreversible".

Director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, Arango aseguraba que en su consulta cada vez son más los adolescentes confusos que se dejan llevar por lo que califica como una "moda". "La experiencia nos dice que son personas volubles y que tienen dificultades inherentes a su madurez. Un día pueden pensar que su vida es lo más mísero del mundo y que no quiere vivirla, y a la semana o dos semanas no queda nada de eso", explicaba Arango, que insiste en que a él no le preocupa "el que es trans, sino el que dice que lo es sin serlo".

Son precisamente estos argumentos, respaldados también por el Colegio de Médicos de Madrid, los que el Gobierno se niega a escuchar. Sin embargo, las madres de Amanda -que el pasado mes de octubre protagonizaron una contundente manifestación contra la ley impulsada por Irene Montero- aseguran que han hecho llegar a todos los miembros del Congreso y del Senado "suficiente información y documentación para tener una visión clara de la situación en nuestro país y del contexto internacional". Así, y a pesar de reiterar su rechazo a la maniobra del Gobierno, insisten en que nadie podrá escudarse en la ausencia de comparecencias para justiciar su voto. "Ahora, sólo tienen que decidir si ejercen sus funciones de manera ética o no", concluyen.

Las críticas feministas

A sus críticas se han sumado también diferentes asociaciones feministas. Entre ellas, la Alianza contra el borrado de las mujeres, que asegura que el veto de los expertos "es un gesto antidemocrático que pone de manifiesto el miedo del Gobierno a que la sociedad española conozca las implicaciones ciertas" de la aprobación de la ley Trans.

Más duro si cabe es el comunicado que el pasado miércoles hizo público FEMES (Feministas Socialistas), en el que carga duramente con su propio partido, advirtiéndole de estar cometiendo "un error histórico que pagará en las urnas": "Que Unidas Podemos impida comparecencias está en su dinámica de cancelar todo lo que sea un discurso crítico, que lo refrende el PSOE es certificar que ha perdido los principios feministas con los que ese partido logró aglutinar el voto de las mujeres de modo estable y durante largo tiempo".

La asociación presidida por Amelia Valcárcel asegura así que "esta legislatura será recordada como la legislatura en la que la izquierda de este país se negó a escuchar al feminismo y se vendió al adoctrinamiento queer". Es más, insiste, "será recordada por traicionar al Feminismo".