La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha comparecido este lunes para responder al desafío de Edmundo Bal, que anunció el pasado viernes su intención de disputarle el liderazgo del partido en las primarias que se celebrarán el 9 y 10 de enero. Arrimadas no quiere que un moribundo Cs vaya a "una batalla campal" pero también ha dejado claro que está dispuesta a presentar su propia lista.

"Sólo en el caso de que Bal, mi amigo, mi compañero, mi mano derecha, no retire su candidatura, presentaré mi lista a la Asamblea y lo hago para evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede naranja.

Arrimadas ha señalado que en las últimas semanas ha tenido "discrepancias importantes" con Bal en "cuestiones muy importantes de actualidad política y con respecto a leyes que el Gobierno está modificando". La líder de Cs también ha revelado que Bal le llamó antes de presentar su candidatura y aunque ella le pidió hablar, su mano derecha decidió seguir adelante. "El origen es la discrepancia", ha insistido, "pero no hay nada que no se pueda resolver y calmar para que esto no vaya a una batalla campal en el partido".

La líder de Cs también ha asegurado que Bal era plenamente conocedor de que se estaba creando una "candidatura de unidad" con una dirección "más transversal, con nuevas caras y perfiles". Sin embargo, debido a esas discrepancias políticas, Bal decidió presentar su propia alternativa con una visión más centrada en las elecciones generales y no en la "próxima batalla", las autonómicas y locales de mayo, tal y como se decidió tras el proceso de refundación.

"Muchos se ha preguntado por qué yo hasta ahora no he presentado mi candidatura y hay dos motivos: todavía estábamos en el momento de las ideas, los equipos y cómo organizarnos internamente. Y el segundo motivo es precisamente porque llevo mucho tiempo trabajando por una candidatura de unidad con mucha gente. Y de esto es plenamente consciente mi mano derecha, Edmundo Bal", ha insistido Arrimadas.

La líder de Cs también ha reconocido que la candidatura de su "amigo, compañero y mano derecha" ha generado "preocupación y una enorme sorpresa" entre los militantes. Y ha señalado que mantiene su intención de cerrar una "lista de unidad" con la mayoría, pero para ello, es necesario que "Bal vuelva a la unidad y retire su candidatura" porque lo que necesitan los candidatos, según Arrimadas, es un partido unido: "No quiero ir a una batalla campal. No podemos estar en luchas internas"