Entre los recuerdos y los homenajes de este seis de diciembre para recordar los 44 años de la Constitución Española el Gobierno ha publicado un vídeo de 50 segundos en el que, como en todo lo que hacen Sánchez y los suyos, no han podido evitar dar un toque sectario.

Como cada 6 de diciembre, celebramos los valores que nos unen. La libertad, igualdad, justicia y el pluralismo político que han cimentado nuestra democracia y nos han convertido en una España moderna, europeísta, de progreso y convivencia. ¡Feliz día de la Constitución española! pic.twitter.com/xCupX1hyBj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 6, 2022

Y es que en el vídeo, que lleva como única firma Gobierno de España y que ha sido publicado en Twitter por el propio Pedro Sánchez, se pueden ver una serie de imágenes de la época, la mayor parte de ellos ciudadanos anónimos y también colas de una votación, es de imaginar que del seis de diciembre en el que se votó masivamente a favor de la Carta Magna.

También aparecen portadas de periódicos, alguna especialmente llamativa como la de El País en la noche del 23F, que no parece venir muy a cuento de algo que había sucedido más de dos años antes.

Sin embargo, lo más significativo son las ausencias y una presencia: la mayor parte de las imágenes en las que aparecen políticos se trata, y es lógico que sea así, de los llamados "padres de la Constitución": los siete, de Fraga a Solé Tura, que redactaron el texto constitucional.

Alguien podría lamentar que no aparezcan las dos personas que más hicieron por la que se aprobase esa Constitución –Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos– no aparecen en ningún instante. No obstante, si el vídeo se hubiese limitado a los padres de la Carta Magna tendría lógica y sería difícilmente criticable, sin embargo, en un momento dado aparece un sonriente Felipe González sobre el que se impresionan las palabras "de concordia".

"En cualquier democracia esto sería desvío de fondos"

Las imágenes no han pasado desapercibidas para el Partido Popular y su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha criticado en Twitter que el Gobierno haya hecho este vídeo "con dinero público".

El ministerio de Presidencia, con dinero público, hace video sobre la Transición y la Constitución en el que no sale ni el rey Juan Carlos, ni Adolfo Suarez, ni en fotos de grupo, y sí Felipe González. Esto en cualquier democracia europea se consideraría desvío de fondos al PSOE https://t.co/q79CGjJjS3 — González Pons (@gonzalezpons) December 6, 2022

El popular ha destacado que se haga un vídeo "sobre la Transición y la Constitución en el que no sale ni el rey Juan Carlos, ni Adolfo Suárez, ni en fotos de grupo, y sí Felipe González" ha dicho.

Además ha recalcado que "esto en cualquier democracia europea se consideraría desvío de fondos al PSOE".