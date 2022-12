La izquierda española derrocha rabia y bilis en su apoyo a la corrupta Cristina Kirchner tras ser condenada

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por un delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". La justicia estima que la líder izquierdista y sus cómplices robaron al erario argentino 84.835 millones de peso, casi 480 millones de euros al cambio actual.

Relacionado Seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por una trama que robó 480 millones de euros

La condena ha provocado el llanto virtual de sus colegas ideológicos en España, que han expresado su rabieta en Twitter alegando, en fin, que de robo no hay nada, que son los poderes oscuros los que están intentando destruir a un ser de luz, etcétera. Empecemos por el moderado Íñigo Errejón. El líder de Más Madrid escribía: "Van contra Cristina porque persiguen las políticas de redistribución del ingreso, la igualación de oportunidades, el matrimonio igualitario, la decisión por la soberanía económica y el compromiso con los más humildes. Y con eso no van a poder".

Van contra Cristina porque persiguen las políticas de redistribución del ingreso, la igualación de oportunidades, el matrimonio igualitario, la decisión por la soberanía económica y el compromiso con los más humildes. Y con eso no van a poder✌🏼 — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 6, 2022

Sus viejos excompañeros de Podemos salieron en comandita a defender a la vicepresidenta corrupta. Por derroteros similares, la ministra de Igualdad, Irene Montero, decía: "La guerra judicial y mediática es la herramienta de los poderosos para frenar los avances democráticos. Buscan disciplinar a millones destruyendo a una. No les saldrá bien, somos más. Vicepresidenta, querida Cristina, todas contigo". La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra: "La persecución judicial y mediática contra los y las líderes populares que no pueden doblegar en las urnas es una constante de nuestro tiempo. No hay nada más antidemocrático. Todo nuestro apoyo desde Podemos a Cristina Fernández de Kirchner".

La guerra judicial y mediática es la herramienta de los poderosos para frenar los avances democráticos. Buscan disciplinar a millones destruyendo a una. No les saldrá bien, somos mas. Vicepresidenta, querida Cristina, todas contigo 💜✊🏼 — Irene Montero (@IreneMontero) December 6, 2022

La persecución judicial y mediática contra los y las lideres populares que no pueden doblegar en las urnas es una constante de nuestro tiempo. No hay nada más antidemocrático. Todo nuestro apoyo desde Podemos a @CFKArgentina. #Lawfare #Mediafare — Ione Belarra (@ionebelarra) December 6, 2022

El compatriota de la condenada por corrupción, Pablo Echenique, apuntaba a la justicia: "Jueces que falsifican facturas de una bacanal con ejecutivos de los medios de derechas a los pies de los Andes. Jueces que juegan al fútbol con el fiscal en una finca de Macri. Jueces corruptos. Una justicia golpista". Más escueto se manifestaba el macho alfa –¿en la sombra?– de la podemia, Pablo Iglesias: "Partido Judicial contra la democracia".

Jueces que falsifican facturas de una bacanal con ejecutivos de los medios de derechas a los pies de los Andes. Jueces que juegan al fútbol con el fiscal en una finca de Macri. Jueces corruptos. Una justicia golpista. Lo hicieron con Lula. Ahora con @CFKArgentina. Lawfare. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 6, 2022

Evicentemente, en esta liga no podía faltar Juan Carlos Monedero, que se quedó a gusto atacando a los "jueces sinvergüenzas que le afinan a la derecha argentina lo que no le dieron las urnas": "Un golpe de Estado ‘blando’. Lawfare que debiera llevarles a ellos a prisión".