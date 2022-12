Podemos aprobará la reforma de la malversación pero la critica porque teme excarcelaciones

Unidas Podemos no participará en la enmienda transaccional que el PSOE presentará este lunes a la de ERC sobre malversación. La idea de los socialistas es perfeccionar la registrada este viernes por los separatistas y agilizar su aprobación antes de final de final de año. El plan no ha gustado en el socio minoritario de la coalición que se ha desmarcado con un comunicado afirmando que no van a firmar esa enmienda.

"Es un acuerdo entre el PSOE y ERC", afirman fuentes del grupo parlamentario que advierten en que "tienen dudas sobre la futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces". Es decir: temen excarcelaciones y beneficios penitenciarios para los condenados por corrupción, más allá de la intencionalidad original de la enmienda de ERC para favorecer sólo a los que tienen causas pendientes por organizar el referéndum ilegal del 1 de Octubre.

Pese a todo, Unidas Podemos votará a favor de la iniciativa de ley para reformar el Código Penal porque "contiene elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Constitucional", afirman fuentes moradas que recalcan que "facilitarán para que no descarrile".

Asens se desmarca

El portavoz Jaume Asens, se desmarca en parte de lo afirmado por su grupo. El líder de En Comú Podem reconoce que, pese a que la negociación la "está liderando el PSOE", ellos "han estado informados en todo momento" pero matizan que no "han participado". Asens, menos contundente que la dirección confederal del grupo, se limita a afirmar que "no tienen una posición como espacio fijado".

El diputado morado evita aclarar quién se podría beneficiar de esta reforma del Código Penal. Lo que ha añadido es que no cree que sea el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. "A Griñán esta reforma no le va a afectar, en su caso fue condenado por una malversación agravada con ánimo de lucro", afirmaba el portavoz de En Comú que se limita a añadir como ejemplo el caso del diputado del PP, Alberto Casero, imputado por contratos cuando era alcalde de Trujillo.