Aluvión de quejas a TVE por la escandalosa manipulación de un reportaje sobre la ley Trans

En plena polémica por la ley Trans, el programa de TVE Informe Semanal salía este sábado al rescate del Gobierno con un amplio reportaje en el que defendía todos sus postulados y minimizaba, cuando no ridiculizaba, las críticas de las asociaciones feministas y de las familias de adolescentes que sufren disforia de inicio rápido. Su emisión ha provocado ya una oleada de quejas al Defensor de la Audiencia, en una campaña que está siendo liderada, entre otros, por José Errasti, Profesor de Psicología en la Universidad de Oviedo y autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado.

"Ayer, TVE emitió en Informe Semanal un reportaje tendencioso y desinformador acerca de la Ley Trans", denunciaba el domingo en sus redes sociales. El psicólogo, que lleva tiempo alertando de los peligros de un transactivismo que "no está basado en conocimientos de la medicina, la psiquiatría o la psicología", dedica todo un hilo de Twitter a desmontar minuciosamente la manipulación del ente público.

Ayer TVE emitió en Informe Semanal un reportaje tendencioso y desinformador acerca de la Ley Trans, elaborado por @irenevaqM y Juana Martín. Solicitamos que se envíe una queja a https://t.co/8Hkvs1AMRS.

En este hilo algunos datos sobre el reportaje. 1/ — Jose Errasti (@Jose__Errasti) December 11, 2022

El "sesgo" de TVE

El sesgo de TVE queda patente desde el primer minuto, cuando la presentadora, Marisa Rodríguez Palop, da paso al reportaje asegurando que "las familias afectadas piden que la ley se apruebe cuanto antes", una sentencia que, tal y como subraya Errasti, oculta que "existen dos grupos de familias enfrentados a este respecto".

Los 15 minutos que siguen a continuación no vienen sino a profundizar en el diferente trato que TVE da a unas y otras. Los transactivistas no solo cuentan con muchísimos más minutos de televisión, sino que se les "humaniza", presentándolas en sus casas, regando sus plantas e incluyendo testimonios personales de impacto con una música de fondo que invita a empatizar con su causa. A las familias que rechazan la nueva ley y alertan de sus peligros se las despacha en menos de un minuto, sin permitir que esas menores arrepentidas que habían sido empujadas a trasicionar narren su historia.

"A favor del proyecto de ley hablan 8 personas en 16 intervenciones (7:04 minutos). En contra del actual proyecto de ley hablan 3 personas en 4 intervenciones (2:17 minutos). Un 72% de los participantes, un 80% de las intervenciones y un 76% del tiempo a favor del proyecto", resume Errasti que subraya, además, que "las 8 primeras intervenciones y las 3 últimas van a favor del proyecto". De esta forma, concluye, "el efecto de primacía —la ventaja de la primera información recibida— y el efecto de recencia —la ventaja de la última información recibida— van a favor del proyecto".

Es más, tal y como destaca el psicólogo, "hay que esperar al minuto 8:20 (de un reportaje de 15 minutos) para ver la primera postura en contra". Y esa postura ni siquiera es la de uno de los muchos profesionales que han alertado de los peligros de la ley Trans, ni de las familias o de los menores que han sido empujados a transicionar sin que nadie haya indagado si su disforia tenía otro origen. Esa primera postura en contra es de las feministas, a las que rápidamente se les da réplica.

La denuncia de Amanda

A las familias de Amanda (Agrupación de madres de niños y niñas trans víctimas de disforia de género de inicio rápido) no se les da voz hasta el minuto 12, prácticamente al final del reportaje y apenas incluyen 50 segundos de sus argumentos. "Estamos terriblemente decepcionadas por la falta de rigor y equidistancia periodística por parte del programa. Nos sentimos utilizadas, habéis dedicado el 80% del reportaje al punto de vista protrans, utilizando nuestra participación para blanquear este ejercicio de propaganda", denuncian en su cuenta de Twitter.

Estamos terriblemente decepcionadas por la falta de rigor y equidistancia periodística por parte del programa. Nos sentimos utilizadas, habéis dedicado el 80% del reportaje al punto de vista protrans, utilizando nuestra participación para blanquear este ejercicio de propaganda 1/ https://t.co/8QzazcPvjx — Agrupación AMANDA (@Amanda_DGIR) December 10, 2022

También ellas han remitido una queja al Defensor de la Audiencia, a quien reprochan que TVE haya incluso recurrido a "profesionales que mienten sobre la inocuidad de tratamientos o sobre el ritmo de la transición, sin dar voz a profesionales de la sanidad pública y representantes de sociedades científicas vinculadas a la psiquiatría y la salud infanto-juvenil que se han posicionado". Las familias de Amanda denuncian así la participación de José Luis Pedreira en calidad de psiquiatra, a pesar de ser un conocido "activista protrans" que "no es representante de ninguna sociedad de psiquiatría".

A lo largo de su intervención, defiende que los bloqueadores de la pubertad "son reversibles" y que la nueva ley "no va a cambiar nada" en la medida en que la hormonación, según dice, seguirá dándose bajo control médico. Sin embargo, esconde que la bandera de la norma es precisamente la "despatologización" de la cuestión trans, que hará que ningún profesional, tal y como han denunciado desde diferentes organismos médicos, pueda cuestionar los deseos del menor. "Sesgado y decepcionante", concluye Amanda.

¿Un "publirreportaje"?

El psicólogo José Errasti apoya su denuncia y se explaya más aun en la doble vara de medir a la hora de entrevistar a esta asociación y a Chrysallis, el grupo de familias que defiende la ley Trans. "Se entrevista a una madre, a un hijo, se ven imágenes de reuniones de la asociación con familias riendo, imágenes del hijo jugando al fútbol. La voz en off destaca su labor positiva…", explica mientras contrapone lo que TVE hace con Amanda: "Esta vez no hay imágenes, no hay casos, no hay risas. La madre no es entrevistada en su hogar. No se le da la palabra a su hija. La voz en off no dice lo mal que lo pasó ni lo valiente que fue".

Con todo, el psicólogo concluye que lo que hace TVE parece un "publirreportaje", algo a lo que, según defiende, contribuye la voz en off: "las virtudes del proyecto se enuncian de forma absoluta, sus defectos son siempre ‘según tal grupo…’, ‘según tal otro…’. Las imágenes de las manifestaciones a favor del proyecto tienen postproducción publicitaria".

Además, Errasti lamenta que ni siquiera se mencione la gran cantidad de países que aprobaron leyes trans hace años y que ahora están dando marcha atrás precisamente por los riesgos que han percibido o que se obvie el cierre de la clínica Tavistock, referencia mundial en el tratamiento de menores y a la que se acusa de negligencia médica por diagnosticar de forma errónea y "rápidamente" a niños vulnerables, a los que alentaba a tomar bloqueadores de la pubertad con consecuencias irreversibles y dañinas.

"Es una vergüenza que la televisión pública desinforme de una manera tan partidista en un tema sanitario tan grave como éste", lamenta el psicólogo, que pide a los ciudadanos que al igual que él se sientan indignados por tal manipulación que envíen sus propias quejas al Defensor de la Audiencia. Las más de 300 familias que forman parte de Amanda ya están enviando las suyas y confían en que sean muchos más los ciudadanos anónimos que se sumen a su campaña.