El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que no negoció la renovación del CGPJ con el Gobierno de Sánchez, sino una Ley Orgánica.

El líder de la oposición ha recordado que "el señor Lesmes y también el comisario europeo de Justicia nos pidieron intentar renovar el CGPJ y, eso sí, hacer una nueva ley para que los jueces sean elegidos mayoritariamente a los jueces". En julio, "mandamos un documento de principios que tenía dos planteamientos: despolitizar el poder judicial y, adicionalmente, comprometernos a hacer una nueva legislación del poder judicial". El Gobierno no respondió y, cuando Lesmes dimitió de la presidencia del CGPJ, Sánchez le llamó para "negociar nuestra propuesta".

En este marco, según Feijóo, "no hemos negociado el CGPJ", sino "un proyecto de ley orgánica del CGPJ": "Y mientras no cerremos ese proyecto, no hablamos de nombres". El líder del PP ha dicho que "la primera falacia es que se estaba negociando el CGPJ. Falso: se estaba negociando una ley orgánica".

El presidente del PP ha declarado que "lo que ha quedado claro es que, una vez más, el Gobierno estaba mintiendo no solamente al PP, sino a todos los ciudadanos. Empezando por el poder judicial. ¿Por qué? Porque mientras estábamos tramitando una ley orgánica del poder judicial, el Gobierno estaba tramitando otra ley orgánica, la del Código Penal". "Se cargaban las sentencias por malversación y diseñaban un Código Penal a la carta para los condenados por sentencia firme", ha agregado.