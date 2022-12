Los compromisos de Feijóo en esRadio: qué leyes socialistas derogará y cuál no ve prioritario cambiar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este martes en Es la mañana de Federico de esRadio que, "por supuesto," se compromete a derogar "la Ley de Memoria Democrática de Bildu", recordando que ya lo dijo en Ermua, durante un homenaje a Miguel Ángel Blanco: "La memoria democrática en España es incompatible con Bildu".

Además, el candidato a la presidencia del Gobierno ha dicho que acabará con la Ley Trans y ha lamentado que "un menor puede solicitar hormonarse, puede solicitar una intervención quirúrgica irreversible, y sus padres ni siquiera pueden ser consultados": "Eso es un disparate".

Núñez Feijóo ha continuado exponiendo que "la Ley del sí es sí la vamos a derogar" también, así como "la reforma del Código Penal": "España va a volver a tener el delito de sedición". En este sentido, ha criticado que "aquí, si el lehendakari, el presidente de la Generalidad o el de la Xunta de Galicia deciden convocar un referéndum ilegal y se traen unos millones de euros públicos, si no hay violencia, lo pueden hacer".

Entre las leyes que pretende liquidar Feijóo está también la de Bienestar Animal: "Puede tener más pena por maltrato a su mascota, si es vertebrada, que a su pareja. Este tipo de cuestiones están pasando en España. Por eso, repito el mensaje: tenemos una oportunidad en mayo".

Finalmente, sobre la Ley de Violencia de Género, ha apuntado: "No creo que esa ley sea tan perniciosa como usted (Federico) señala. Hay muchas muertes de mujeres por parte de violencia machista". El candidato del PP ha concluido diciendo que "no tengo elementos de juicio en este momento para decir con exactitud y determinación si eso lo vamos a derogar o no", insistiendo en que no lo ve "prioritario".