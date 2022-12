Día de nervios en el Congreso. Casi a la misma hora que arrancaba el pleno de urgencia del Tribunal Constitucional para estudiar el recurso de amparo del PP, en el que piden la aplicación de medidas cautelarísimas sobre la reforma del Código Penal que cambia las normas para renovar el propio TC vía enmienda. PSOE y Unidas Podemos pretenden forzar una decisión favorable personándose para ser escuchados.

La batalla jurídica ha alcanzado su cénit cuando los socialistas han presentado un escrito a través de la secretaria general del grupo parlamentario, Isaura Leal, en el que señalan que "no existen precedentes de la suspensión del procedimiento legislativo" y reclaman "que no se adopte medida cautelar alguna que afecte al procedimiento legislativo en relación con el recurso de amparo".

Entre los socialistas existe el temor de que la adopción de medidas cautelares provoque la suspensión del Pleno previsto para esta tarde, ya que la aplicación de esta medida extraordinaria afectaría a toda la iniciativa de Ley, lo que incluye la reforma de sedición, la enmienda transaccional de malversación firmada por ERC y PSOE y la que está recurrida: la de cambios de mayorías en el Constitucional.

"Las enmiendas están metidas en el dictamen, no separadas", han afirmado fuentes parlamentarias que no ocultan su preocupación y malestar ante lo que está ocurriendo. "Lo lógico sería que el TC se reuniese cuando existiera la ley para decidir su constitucionalidad pero no antes", ha defendido el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.

En caso de una sentencia desfavorable, la pelota estaría sobre la Mesa del Congreso para decidir sobre la continuidad del Pleno en el que se debate la reforma y, en especial, sobre la presidenta de las Cortes, Meritxel Batet. "Cuando tengamos una comunicación oficial, la estudiaremos y tomaremos decisiones", ha afirmado el vicepresidente de la Cámara, el socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha calificado de "inaudito" la decisión. "El Constitucional tiene que tomar decisiones posteriores y es novedoso e inaudito", ha añadido.

"Golpe de Estado"

El trazo gruesos de los adjetivos ha ido subiendo de nivel conforme pasaba la mañana. "Me parece que es un salto cualitativo que viene a confirmar su carácter antidemocrático", ha afirmado Patxi López que ha hablado de "maniobra sin precedentes" por parte del Tribunal de Garantías.

"De alguna forma sería la intromisión del Poder Judicial, con algunos miembros caducados, en el legislativo", ha dicho el portavoz socialista, que ha aprovechado para volver a presionar a los jueces al asegurar que "espera que no vayan por este camino", utilizando una expresión similar cuando dijo que "estaban dando un toque de atención a los jueces" para que aplicaran la Ley del sólo sí es sí según sus intereses.

Desde Unidas Podemos su portavoz, Jaume Asens, ha defendido la decisión de su partido para que "se les permita hablar en el Pleno del TC" al entender que estamos ante una "emergencia". En los pasillos del Congreso ha asegurado que esta es la "amenaza más grave a la democracia desde el 23F", el golpe de Estado de Tejero.

Piden recusar a dos jueces

En una rueda de prensa posterior, Asens anunciaba que han solicitado la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, al entender que no es "imparcial" ya que va a decidir sobre una reforma que le afecta puesto que, si prospera, sería cesado. "El TC está intentando erosionar la separación de poderes", ha asegurado señalando también al PP por "atrincherarse" en las instituciones del Estado y "perpetrar un golpe a la democracia secuestrando el Constitucional".

PSOE y Podemos muestran también su preocupación porque el ponente del TC sea el conservador Enrique Arnaldo, al que señalan como "cercano al PP" al haber sido propuesto por este partido. "Por eso no lo apoyé", ha afirmado el diputado Odón Elorza, que ha presumido de haberse saltado la disciplina de voto de su partido cuando tuvo lugar su elección.