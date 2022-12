El PSOE ha fijado su objetivo en los dos magistrados del TC pendientes de renovación y quiere excluirlos de la decisión sobre el recurso de amparo. El presidente de la Comisión de Justicia, el socialista Felipe Sicilia, ha pedido la recusación de González Trevijano y Narváez por tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa".

El diputado del PSOE que ha dirigido este escrito es el mismo que el pasado jueves, en referencia al 23-F, afirmó en el Congreso que "quisieron parar el pleno con tricornios y hoy con togas". También durante la semana pasada, en el pleno de la Comisión de Justicia se negó a admitir varios recursos del PP contras las enmiendas del PSOE al Código Penal por el que cambian las mayorías del CGPJ y del TC.

Se trata de los dos textos sobre los que el PP ha pedido el recurso de amparo al renunciar la irregularidad del proceso. Desde el PSOE han vuelto a pedir que se retiren del proceso y también se han personado para que no se admitan las medidas cautelarísimas. "Nos ha llevado a una crisis sin precedentes en este país", ha afirmado la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha alertado que "no se respeta la soberanía popular".

Hacerse un Forcadell

A la espera de la sentencia del TC, el foco vuelve a estar en el presidente de la Cámara sobre la que penden la ejecución de las medidas cautelares, si salen adelante. El socialista Ander Gil será el que decrete si se celebra el pleno.

Si se ampara al PP, los socialistas tienen una salida: presentar unas enmiendas que corrijan el texto legislativo del Congreso pero no parecen estar por la labor. "La actividad legislativa transcurre en los diferentes grupos parlamentarios", afirmaba Pilar Alegría quien evitaba responder.

Mientras tanto, en Podemos piden al presidente del Senado que desobedezca la sentencia del Constitucional. Un precedente que llevó a Carme Forcadell a la cárcel. La portavoz morada, Alejandra Jacinto, ha afirmado que las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.

En esa línea, Jaume Asens ha añadido que "la autonomía parlamentaria debe prevalecer sobre otros poderes". Sin embargo, los socialistas en privado se muestran partidarios de acatar la sentencia y no desobedecer al TC.

Niegan la destitución del presidente del TC

Pilar Alegría ha afirmado que "como demócrata no quiere ni imaginarse el escenario" de unas posibles medidas cautelares. No ha querido entrar en ningún escenario pero ha sido contundente cuando le han preguntado por la posible destitución mediante Real Decreto del presidente del TC y de Narvaéz. "No. Este Gobierno respeta la separación de poderes", ha añadido.