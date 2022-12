El Partido Popular defiende el "triunfo" del Estado de Derecho después de que el Tribunal Constitucional haya estimado su recurso, que también presentó Vox, y le haya dado la razón al parar la reforma legislativa con la que el Gobierno pretendía asaltar la Justicia y cuya aprobación definitiva estaba prevista para el próximo jueves en el Pleno del Senado. Vox asegura que el fallo "debería detener, de momento, a Sánchez".

Fuentes del PP trasladan que la democracia española "ha salido fortalecida" después del "día negro" que vivió el país por el "intento del Gobierno de sacar adelante sus medidas a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios" para eliminar el delito de sedición, reducir el de malversación y cambiar las mayorías para renovar el TC y el CGPJ.

El partido de Alberto Núñez Feijóo asegura que el fallo del tribunal confirma que "no todo vale en la política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático". En su opinión, "el TC no se ha dejado influir por el Gobierno", que llegó a amenazar con "consecuencias impredecibles" si el tribunal de garantías paralizaba la reforma, como así ha sucedido.

Desde el PP recuerdan que "todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución" y que "el Estado de Derecho es fuerte", en base a la decisión adoptada por la propia Justicia para evitar el control del legislativo sobre el poder judicial, atentando contra el principio básico de la separación de poderes propio de todo Estado democrático.

"Esperemos que el Gobierno acate la decisión y no siga metido en esa deriva que le ha llevado a calificar a los jueces de fachas con toga, a no respetar la separación de poderes y a arremeter y presionar a todos aquellos que ponen en tela de juicio su actuación", aseguran desde el partido.

Feijóo se ha pronunciado en las redes sociales minutos después de conocer la noticia:

Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 19, 2022

Abascal se muestra escéptico

Santiago Abascal ha reaccionado a través de Twitter a la decisión del Tribunal Constitucional para advertir de que el presidente del Gobierno podría tener la tentación de desobedecer la sentencia, como ya ocurrió con el golpe de Estado de 2017 con la entonces presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell.

"Es capaz de desoír al TC", ha escrito antes de conocer la reacción oficial del Gobierno al respecto y después de que el secretario de Estado Enrique Santiago, de Unidas Podemos, instara al presidente del Senado, Ánder Gil, a desobedecer al TC y mantener el Pleno, antes incluso de conocer el fallo.

"La decisión del TC debería detener, de momento, el asalto de Sánchez", escribe en redes mostrándose escéptico ante los plantes del Gobierno, dada su deriva. "No hay nada ganado porque sigue con su plan de perpetuarse", insiste en referencia a Sánchez contra el que promete "seguir actuando para detenerlo de forma definitiva" a través de la moción de censura y con "más acciones judiciales".