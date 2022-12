La decisión del Tribunal Constitucional de aceptar las medidas cautelarísimas propuestas por el PP sobre los cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el propio Tribunal Constitucional ha logrado unir a todas las familias del separatismo en un nuevo mantra procesista. Lo que está sucediendo ahora, según su interpretación, demuestra que la Cataluña de 2017 fue el "banco de pruebas" de este supuesto "golpe de Estado judicial".

Todos los dirigentes separatistas han ajustado cuentas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reprochan que durante la asonada separatista de otoño de 2017 apoyara la reacción del Constitucional para impedir la formalización de una república catalana soberana. Todos coinciden también en señalar que ya entonces advirtieron a los socialistas que el Tribunal Constitucional acabaría pasándoles factura, que lo ocurrido en el Parlament se acabaría por trasladar al Congreso de los Diputados y el Senado.

Esquivan los dirigentes separatistas el hecho de que el Tribunal Constitucional no ha paralizado la reforma del Código Penal en lo relativo a eliminar la sedición y rebajar la malversación, que se votarán este jueves en el Senado salvo que el TC acepte el recurso al efecto de Vox. Y también esquivan el asalto al Tribunal Constitucional es clave para que cuelen todas las exigencias del separatismo, desde los propios cambios en el Código Penal hasta la prohibición del 25% de español en la enseñanza obligatoria catalana, entre otras cuestiones de calado.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, marcó la senda de las reacciones separatistas con un mensaje en Twitter en el que manifestaba que "lo advertimos: la represión comienza contra los independentistas, y sigue contra el resto de los demócratas. La derecha y la extrema derecha española utilizan, de nuevo, los poderes del Estado para atentar contra la voluntad del pueblo. Estaremos siempre en defensa de la democracia".

Ho vam advertir: la repressió comença contra els independentistes, i continua contra la resta de demòcrates. La dreta i l'extrema dreta espanyola utilitzen, de nou, els poders de l'Estat per atemptar contra la voluntat del poble. En defensa de la democràcia, hi serem sempre. — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) December 20, 2022

Su segundo en el partido y presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, añadió a su reacción un acento más "soberanista": "Utilizaron Cataluña como banco de pruebas y hoy, envalentonados, lo aplican a todo. La derecha españolista secuestra las instituciones y solo lo superaremos con una agenda valiente y progresista donde Cataluña sea, definitivamente, una república soberana".

Van fer servir Catalunya de banc de proves i avui, envalentits, ho apliquen arreu. La dreta espanyolista segresta les institucions i només ho superarem amb una agenda valenta i progressista i on Catalunya sigui definitivament una república sobirana. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) December 19, 2022

El expresidente de la Generalidad huido, Carles Puigdemont, ha sido un punto más alambicado en su lectura de la situación. De entrada, se suma a la teoría de que Cataluña fue el banco de pruebas del Constitucional al afirmar que la tesis de que el Constitucional amordaza al Congreso y el Senado ya se produjo en 2017 en el parlamento autonómico. Y reprocha a los socialistas que "engordaron al monstruo dándole en sacrificio las instituciones de los catalanes".

Aquest títol és del 2017.

A veure si ara diuen el mateix que van dir aleshores. Especialment els socialistes, que van engreixar el monstre donant-li en sacrifici les institucions dels catalans. El Constitucional amordaza al Parlamento https://t.co/s1K7wjXG1h via @eldiarioes — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2022

Ajustes de cuentas internos

Pero el de JxCat también tiene cera para Junqueras y Aragonès en otro mensaje en Twitter: "Cuando reclamamos mantener la posición para poder aprovechar las oportunidades que surgieran lo hacíamos pensando en situaciones como las que ahora mismo está viviendo España. Pero algunos prefirieron una 'agenda progresista' en España en vez de una agenda independentista en Cataluña".

Quan reclamàvem mantenir la posició per poder aprofitar les oportunitats que sorgissin ho fèiem pensant en situacions com les que ara mateix està vivint Espanya. Però alguns van preferir una "agenda progressista" a Espanya enlloc d’una agenda independentista a Catalunya. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2022

Por si no había quedado clara su postura en cuanto a los socialistas, Puigdemont añadía una befa sobre el argumentario socialista y sobre los "opinócratas" socialistas: "Cuando el Tribunal Constitucional interviene sobre el Parlamento de Cataluña se llama 'defensa del Estado de Derecho'; cuando el mismo TC interviene sobre el Congreso español se llama 'golpe de Estado'".

Argumentari per a tot càrrec i opinòcrata socialista (i associats): —Quan el Tribunal Constitucional intervé sobre el Parlament de Catalunya se’n diu "defensa de l’Estat de Dret". —Quan el mateix TC intervé sobre el Congrés espanyol se’n diu "cop d’Estat". — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) December 20, 2022

El gobierno de la Generalidad a través de su portavoz, Patrícia Plaja, ha abundado en la materia de Cataluña como banco de pruebas, en que las fuerzas independentistas ya habían advertido al PSOE de la "espiral antidemocrática" y la "desacomplejada politización de la justicia por parte de la derecha española". La portavoz del Govern también ha insistido en que los socialistas estaban avisados de que las instituciones judiciales están "secuestradas por la extrema derecha". Para la Generalidad catalana, el Gobierno se encuentra en una encrucijada. Tiene que decidir si quiere "tumbar a esa coalición de extrema derecha" o "colaborar con ella cuando le conviene".

Próxima estación: Referéndum

El grueso de las fuerzas independentistas está por la labor de apoyar al Gobierno en el asalto al Constitucional, pero exhibe las contrapartidas. Según ERC, la mesa de diálogo continúa con el referéndum de autodeterminación en la agenda, sustanciada ya la "desjudicialización" del "procés". El partido republicano se ofrece para lo que sea menester en contra del Tribunal Constitucional y advierte a Sánchez de que no tendrá mejor oportunidad. El "procés" separatista no ha terminado, ha recalcado la portavoz del ejecutivo autonómico catalán. El independentismo no ha pasado por alto la ocasión de burlarse de Sánchez y el PSOE, pero ofrece toda su colaboración y "experiencia" en el asalto sanchista contra el Constitucional.