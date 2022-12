Rosa Díez ha comenzado #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico preguntándose "si España no necesitaría un 155 para defenderse de Sánchez". Ha explicado que "cuando los constituyentes elaboraron la Constitución del 78 incorporaron al texto un artículo, el 155, que estaba inspirado en la figura de la llamada a coerción federal prevista en el artículo 37 de la constitución alemana".

Un artículo que "es una salvaguarda normal en cualquier constitución democrática del mundo que permite al Gobierno actuar en defensa del interés general cuando una institución con rango menor, en este caso una comunidad autónoma, incumple con sus obligaciones o atenta contra el interés general de la nación". El problema es que "eso es lo que está haciendo el Gobierno de España".

Rosa Díez ha recordado cómo "el sistema democrático está basado en la libre determinación de los ciudadanos". Pero, ¿qué pasa cuando un gobernante se vuelve loco o traiciona lo más sagrado, la propia democracia, en cuyo nombre ejerce el poder? Para eso precisamente el sistema democrático se dotan de "instrumentos para defender la democracia si se produce esa circunstancia, si viene un loco elegido democráticamente".

En este punto Díez ha querido matizar que Pedro Sánchez no está loco, "él tiene un plan". A diferencia de un loco que no sabe lo que hace, Pedro Sánchez "tiene una estrategia". Y aunque "el legislador no puede prevenir todos los supuestos con los que el sistema democrático se puede encontrar, ni diseñar un contrapoder para cada uno de ellos", la Constitución "define los contrapoderes democráticos por excelencia: la libertad de expresión, de movimiento, de cátedra, de prensa y de opinión que nos protege a todos los ciudadanos".

A ello se suma algo tan importante como "la separación de poderes: el ejecutivo y el legislativo y el judicial, los contrapoderes democráticos". Rosa Díez ha subrayado que en España estamos asistiendo "a un gobierno de la nación, legítimo de origen, que ha perdido la legitimidad de ejercicio y ha tomado la decisión de pervertir el orden constitucional suspendiendo las libertades de los ciudadanos o liquidando la justicia independiente".

Además "está parasitando las instituciones del Estado e interrumpiendo el control parlamentario, como cuando cerró el parlamento o cuando lleva a debate reformas de leyes orgánicas importantísimas sin que hayan pasado el debate previo, por la vía de las enmiendas". En este sentido, ha añadido, "no existe en nuestra Constitución ningún artículo específico para proteger a la democracia de un golpe incruento perpetrado desde el gobierno de la nación, no hay un 155 contra el caudillaje de Sánchez".

Rosa Díez, que ha explicado en más de una ocasión cómo el comportamiento de Pedro Sánchez responde al de un psicópata con las tres patas de la tríada oscura, ha señalado cómo se ha manifestado una vez más hace dos días en el Senado. Sánchez, ante las preguntas e intervenciones de Núñez Feijóo, "se reía con una risa histérica, estaba rencoroso porque no puede aceptar lo que estaba ocurriendo".

Sánchez "sabe que debe aprovechar el momento para llevar a cabo el ataque final y por eso ha lanzado un inmisericorde jaque a los órganos de la justicia y al TC, pero después vendrá el jefe del Estado". Por eso ha instado a "no esperar un 155, no podemos esperar a que venga Bruselas y no los resuelva".

A los que caen en el desánimo o creen que no se puede hacer nada, les ha recordado que "no es la primera vez en nuestra reciente historia que los demócratas españoles hemos tenido que organizarnos para frenar a quienes pretendían impedir que triunfara la democracia". El ejemplo más claro fue el terrorismo de ETA.

Por eso "tenemos que resistir y dar la batalla porque no se puede consentir que lo que no lograron quienes asesinaron cruelmente a 857 de nuestros conciudadanos, que era destruir la democracia, lo consiga una generación de socialistas borrachos de ambición que para apalancarse en el poder han decidido demoler la democracia". Tras desear Feliz Navidad a todos los oyentes ha lanzado un último mensaje, "es nuestra obligación, los resistentes tenemos la última palabra".