Igualdad se reconoce impotente ante el aumento de mujeres asesinadas: "Sólo podemos pedir extremar la precaución"

El aumento de mujeres asesinadas a manos de sus parejas ha llevado al Gobierno a convocar por primera vez el llamado Comité de Crisis integrado por los Ministerios de Igualdad, Justicia, Interior y las Comunidades Autónomas, para analizar la situación, después de registrar ocho casos sólo en diciembre, hasta sumar 46 en lo que llevamos de año, a falta de confirmar otros dos casos, el último de esta mañana en Bilbao. Una cifra que iguala a la de 2021 cuando todavía faltan unos días para que termine 2022.

"Son días festivos, existe mucho riesgo", ha defendido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángeles Rodríguez Pam, en una rueda de prensa posterior ante los medios en la que ha dicho que "con estos datos, con estas vidas de estas mujeres encima de la mesa, lo único que podemos pedir es una situación de alerta de extremar la precaución".

Durante la comparecencia ha estado acompañada por la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha insistido en pedir la colaboración ciudadana para combatir lo que han calificado como "repunte de feminicidios" porque "vecinos y sociedad tienen un papel que cumplir".

Colaboración ciudadana como medida de prevención

Un mensaje que ambas han repetido en varias ocasiones a lo largo de su intervención al reclamar a los ciudadanos que llamen al 016 o al 112 al menor indicio de violencia contra una mujer, haciendo recaer sobre la sociedad parte de la responsabilidad por el incremento de asesinatos.

El Gobierno ha sido incapaz de dar una explicación a las cifras registradas este mes y que se han producido a pesar de que ya se aplica la Ley de Violencia de Género que vendieron como solución al problema, atribuyendo el incremento a un factor estacional porque en Navidad o verano crece el tiempo de convivencia , según han asegurado.

No legislar en caliente

Durante la comparecencia tampoco han podido concretar ninguna medida adoptada por el Comité de Crisis al entender que "no se pueden dar soluciones en caliente" y que las propuestas para mejorar la situación deberán ser analizadas en la próxima Conferencia Sectorial que se convoque al respecto, limitándose a defender que los agentes reunidos esta mañana han llegado a "conclusiones preliminares", sin detallar cuáles.

Al ser preguntada por esas posibles soluciones para reducir el número de asesinatos a manos de sus parejas, la secretaria de Estado de Igualdad ha defendido que "no se puede emitir un mensaje de que a partir de ahora esto se va a solucionar" porque "no es el papel de las instituciones" que debe ser el de "velar por la protección de las mujeres". Sí ha admitido al menos un "fracaso de las instituciones" por no haber "llegado a tiempo" para evitar esos asesinatos.

Las representantes del ministerio dirigido por Irene Montero han evitado responder sobre la rebaja de penas a agresores sexuales que ha propiciado la Ley del Sólo sí es sí, más de 130 ya desde que entró en vigor. La rueda de prensa, pensada para hacer balance del año y presumir de medidas, se ha centrado en el aumento de asesinatos de mujeres, según ha reconocido la secretaria de Estado de Igualdad nada más comenzar su intervención.