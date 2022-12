El candidato de Arrimadas: "Estamos refundando Cs y hay que hacerlo con las manzanas sanas, no las podridas"

Adrián Vázquez, candidato a secretario general de Ciudadanos en la lista que van Inés Arrimadas y Begoña Villacís ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico donde ha sido muy claro, "no hay que hacerse trampas al solitario, el partido está en una situación crítica, estamos muy mal". No obstante, se muestra esperanzador, "somos conscientes de que hay un amplísimo porcentaje del electorado que está deseando tener una opción liberal que no tenga que caer en ningún bloque específico".

Una opción, ha añadido, "que sea contundente en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y las libertades del individuo, ya está bien de tanta neocensura". La clave sobre todo es "no plegarnos, nosotros tenemos que definir nuestro propio rumbo y definir cuáles van a ser nuestras banderas políticas que vamos a ofrecer a la sociedad española, tenemos que marcar nuestro camino y que no nos lo marquen los que tenemos al lado".

Vázquez considera que "hay que cambiar radicalmente las caras y las maneras de hacer". Por eso "esta candidatura, la de la ejecutiva permanente que sería el órgano dentro del partido que ejecutará y decidirá la acción política del partido en los próximos meses, somos todos nuevos, de los 15 ninguno estaba en la permanente anterior". Aunque en la "lista ampliada hay gente como Inés Arrimadas o Begoña Villacís porque son de una valía muy importante, ahora no estamos como para desperdiciar talento". La idea es "reestructurar el partido, entender que ahora hay que construirlo mucho desde la base, desde el municipalismo".

Elecciones de mayo, cita clave

Adrián Vázquez ha sido tajante, "mayo para nosotros es clave, si no conseguimos pasar mayo con un resultado electoral bueno es muy complicado que podamos entrar en el próximo ciclo electoral nacional". Algo que "dejaría huérfano a millones de españoles de una opción liberal que se defina por sí misma, que no se tenga que plegar a un lado a otro dependiendo de cómo vaya la corriente". El candidato subraya de hecho "que tenemos que defender clarísimamente nuestro ADN y nuestro legado, Cs también ha hecho cosas muy bien".

Aunque sigan defendiendo su legado ha dejado claro que "no vamos a defender lo mismo, tenemos que readaptar no solo en las maneras de hacer sino las demandas que tiene la ciudadanía, un ciudadano español no demanda a día de hoy lo mismo que demandaba hace 5 años".

Sobre los errores cometidos por Cs ha dicho que "creo que se han cometido bastantes errores" pero ha querido matizar que "en el futuro no los volveremos a cometer" para lo que se propone "escuchar más a las bases, sobre todo a nivel local y autonómico".

Primarias frente a Edmundo Bal

"Las negociaciones no siempre llegan a buen puerto, la otra parte no quiso y no llegamos a un acuerdo y ahora lo que hay que hacer es unas primarias con elegancia, con competitividad y sobre todo entendiendo que después del día 16 hay que salir unidos". Por eso "nosotros hemos dejado puestos libres en nuestra lista porque nuestra intención si ganamos es tender la mano e integrar a la otra candidatura". En caso de no ganar "nos pondremos detrás de ellos y empujaremos su proyecto".

Sobre Edmundo Bal ha dicho que "tengo muy buena relación con él, yo llevo Justicia en el parlamento europeo y hablo constantemente con Edmundo". Adrián Vázquez considera que "estuvimos 10 días intentando coser el partido como hemos visto todos en los medios de comunicación, hubo una especie de guerra un poco cainita que no era muy sana para el proceso".

Sobre la marcha de miembros de Cs ha asegurado que "estamos refundando el partido y para refundarlo yo siempre prefiero hacerlo con las manzanas que estén sanas, no las podridas". Por tanto, "si hay gente que entiende la política como un mercadeo de actas, pues tal vez es gente que no nos va a ayudar mucho a construir un proyecto en el que tenemos que estar todos a una".

¿Quién es Adrián Vázquez?

El candidato a presidir Cs ha contado en esRadio que "yo soy de esos chicos españoles que siempre tuvo un interés tremendo en las relaciones internacionales" y "desde jovencito me busqué las castañas para poder estudiar la carrera de relaciones internacionales fuera, ya que entonces no existía en España". De esa forma "acabé dando tumbos por medio mundo y trabajando en organizaciones como la OTAN o en el gabinete de Ana Palacio, la exministra".

Entonces terminó en el parlamento europeo como eurodiputado de Cs "donde conocí a Juan Carlos Girauta". Desde entonces "he estado trabajando en el desarrollo del partido a nivel internacional, con Albert Rivera sobre todo, en el que creo que se hicieron muchísimas cosas buenas con Javier Nart y con otros compañeros". Cosas como "conseguir desarrollar de manera muy eficiente la marca Cs y el liberalismo español en Europa".