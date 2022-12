Rosa Díez cuenta cómo a Sánchez le ha salido mal intentar prohibir la manifestación en defensa de la Constitución

Rosa Díez ha contado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo desde la Delegación del Gobierno han querido impedir la concentración en defensa de la Constitución y contra las políticas de Sánchez mediante "una irregularidad y un acto de filibusterismo político típico de este tipo de La Moncloa y sus secuaces". Intentaban prohibir la concentración que finalmente será el próximo 21 de enero a las 12:00 horas en Cibeles.

La ley establece, ha explicado Rosa Díez, "que quien quiera convocar una manifestación o concentración se lo debe comunicar a la Delegación del Gobierno". Y así lo hicieron las organizaciones convocantes, "la idea original era hacerla el día 9 en la Plaza Colón de Madrid y así lo solicitó telemáticamente y por correo electrónico la primera organización que lo impulsó, Libertad y alternativa". La respuesta de la Delegación del Gobierno fue negativa porque "se inventaron que hacían falta 30 días hábiles y que por tanto estaba fuera de plazo".

Pero los convocantes no se dieron por vencidos y lo volvieron a solicitar, ahora ajustándose a la normativa que la Delegación del Gobierno se había sacado de la manga sobre la marcha, eligiendo así el día 21 de enero. La respuesta esta vez fue todavía más sorprendente, "la Delegación del Gobierno la volvió a denegar alegando que "a las 00:01, un minuto después de iniciarse el día 21 de diciembre, se había registrado un correo solicitando para ese día una concentración en el mismo sitio y que nosotros no teníamos prioridad". Una petición realizada por una persona física que no pertenece a ninguna organización.

"Creen que prohibiéndonos que nos concentremos en la Plaza Colón nos vamos a volver a casa y eso es no conocer a los españoles, no saber que hemos luchado muchos años por tener una democracia y que no vamos a consentir que este tipejo de Sánchez la liquide". Ese es el motivo de que la concentración se haya trasladado a la Plaza de Cibeles de Madrid porque "lo importante del día 21 no es dónde sino el qué".

Rosa Díez ha subrayado además que "lo más importante del día 21 de enero es que haya muchísimos españoles que salgamos a la calle por España, la democracia y la Constitución y en defensa de nuestras instituciones frente a aquellos que quieren liquidar nuestras libertades". Aunque es cierto que "Colón es un símbolo", Rosa recuerda que "un símbolo es toda España y Cibeles también lo es, como cualquier otro rincón de España donde salga la ciudadanía a defender sus derechos y sus libertades frente a este tirano que vive en La Moncloa". Un tirano que "tiene un afán de colonizarlo todo y que cree que puede taparnos la voz a los españoles".

Para Rosa con estas tretas para intentar prohibir la concentración "se ha vuelto a demostrar que no hay libertad ciudadana ni institución democrática que esté a salvo de la pulsión caudillista de Pedro Sánchez y de todos sus secuaces". Una maniobras parecidas por parte de la Delegación del Gobierno que ha hecho que "esta misma semana la delegada del Gobierno tenga que comparecer por haber prohibido también una concentración cerca de Congreso de los Diputados que solicitaba Vox".

"Están borrachos de soberbia y creen que están por encima de las leyes y que les va a salir todo gratis", ha opinado Rosa Díez que ha recordado que "el primer soberbio es el jefe del Gobierno, por eso todos los secuaces quieren hacer méritos y se comportan como él".

Ya son 131 violadores beneficiados por Montero

Entretanto el goteo incesante de violadores y pederastas que "se han visto favorecidos por la ley del sólo sí es sí" de Irene Montero no cesa, ya son 131. Aunque para ser justos no es una ley sólo de Irene Montero, como ha recordado Rosa Díez, "la ley del sólo sí es sí se hizo al alimón entre la ministra de Igualdad y el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, novio de Meritxell Batet.

Motivo por el que Campo "ha sido premiado, no sólo por eso sino también por hacer los papeles para los indultos de los golpistas, siendo miembro del Tribunal Constitucional". Pese a esta situación luego comparece Pedro Sánchez en rueda de prensa "y dice que este es el Gobierno de la gente, ¿así protege a la gente más sensible?", se ha preguntado Rosa Díez. Y no lo dice sólo por beneficiar a violadores que están saliendo a la calle o lo harán en menos tiempo, sino también por "rebajar las penas a los que roban dinero público que es una forma de proteger a los suyos, a los que roban dinero para organizar las campañas del PSOE".

Una vez más Rosa Díez ha hecho un llamamiento a la resistencia pero también a la acción, "cada uno de nosotros podemos hacer mucho más que lo que pensamos, como dice el dicho: ‘No desesperes, hasta una piedrecita puede hacer variar el rumbo de la avalancha’". Por tanto invita a todos a ser piedrecitas y estar el 21 de enero a las 12:00 de la mañana en la Plaza de Cibeles de Madrid.