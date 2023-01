El Gobierno reprende al PP pese a anunciar que facilitarán la aprobación del decreto anticrisis

El nuevo decreto anticrisis presentado el 27 de Diciembre tiene un mes para ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Su aprobación no será complicada. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha deslizado que dudan entre votar "sí" o "abstención", lo que facilitaría su aprobación.

En Génova se escudan en que alguna de las nuevas medidas, como la bajada del IVA en los productos de primera necesidad, son propuestas de Feijóo que Sánchez ha imitado. Las afirmaciones de los populares no han gustado en el Gobierno que se ha lanzado contra el principal partido de la oposición.

El Gobierno quiere más

"Si son los padres del Decreto ley ¿Por qué no lo votan?", ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha cargado contra el PP minimizando su apoyo. " No sabemos que van a votar. No han dicho que vayan a votar a favor. Si son los promotores ¿Por qué tienen dudas?", ha insistido.

En el Gobierno han evitado ahondar en el deshielo. Nada de acercamiento a Génova. "Se han instalado tanto en el no por sistema que el titular es que el PP no va a votar que no", ha añadido Montero pese a que el PP no es la primera vez que se abstiene. En julio, ya lo hizo con el segundo paquete anticrisis, cuando se incluyó la bajada del IVA a la luz pese a considerarlo "insuficiente".

Montero ha atacado a Feijóo al que han calificado de "insolvente" pese al "aurea de moderación" con el que llegó. La ministra de Hacienda también ha tenido críticas contra la propuesta del PP de más bajadas (en la carne o el pescado) para votar a favor.

En línea con el argumentario del PSOE lo ha comparado con la exprimera ministra del Reino Unido, Lizz Truss, pese a que sólo fue una bajada en impuestos sobre la renta sin reducir la deuda. "Se derrumbaron los mercados. Tuvo un efecto devastador sobre los mercados. Esa es la política económica que propuso el PP", ha añadido Montero.

Una aritmética conocida

La más que probable abstención del PP remitirá a la aprobación del anterior decreto anticrisis en el mes de julio, y el primero con Feijóo como líder de la oposición. En esa ocasión, la convalidación salió adelante sin muchas complicaciones con 186 votos a favor y 108 abstenciones, ya que Ciudadanos, CUP, BNG, Foro Asturias o los diputados Sayas y Adanero se inclinaron por permitir que se tramitase.

A favor votó todo el bloque pro-gubernamental con PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDECat, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). En el 'no' solo se quedó Vox.