El PP carga contra Vox por sus "errores"

Lejos de unirse en un frente común, el centro derecha español sigue dividido. Prueba de ello son las declaraciones de este domingo del vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, que calificado de "errores" la propuesta de moción de censura de Vox y el rechazo de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la moción de censura, Miguel Tellado ha repetido que "no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar" y que lo que va a hacer es "reforzar" a Pedro Sánchez con una "victoria parlamentaria" que puede interpretarse como que se "legitima la acción del presidente del Gobierno".

Por ello, el popular asegura que "no es una buena decisión" sino "un error" y ha advertido que, en el caso de se presentara, la moción de censura no prosperaría y "veremos a un Pedro Sánchez henchido y satisfecho de superarla. Y nosotros desde luego lo que queremos es echar a Pedro Sánchez, pero echarlo de verdad y no hacer un teatrillo un día en el Congreso de los Diputados", ha asegurado.

Para Tellado, la única forma de cambiar de gobierno es "votando todo el mundo" en las urnas y ha recalcado que por eso su partido ha reclamado elecciones "cuanto antes" para que los españoles puedan pronunciarse porque "Pedro Sánchez es un fraude político en España". Ha subrayado que el presidente del Gobierno es "ilegítimo", después de haber incumplido todas sus promesas.

Rechazo a los presupuestos de Ayuso

En cuanto al rechazo de Vox a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Tellado ha asegurado que "Vox se ha equivocado emitiendo ese voto en contra de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid porque con esa actitud lo que ha hecho es beneficiar a la izquierda y beneficiar a la izquierda radical de la Comunidad de Madrid".

Para el popular esta decisión de la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, no es compartida por el electorado de los de Santiago Abascal."No creo que ningún votante de Vox quisiera eso. No lo creo sinceramente y por lo tanto, creo que se han equivocado", ha afirmado.