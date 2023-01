El Gobierno ve "lógico" que las partes soliciten rebajas de penas por malversación

Pedro Sánchez se la jugó con la reforma de la malversación. Optó por una tramitación rápida en el Congreso mediante proposición de ley de los grupos, eludiendo los informes preceptivos, ignoró las advertencias que lanzó Anticorrupción, algunos juristas y hasta los barones de su partido que alzaron la voz, temiendo un goteo de casos en plena precampaña.

Ahora, a sólo unas horas de su entrada en vigor, el Gobierno contempla como un juez de la Audiencia Nacional ya ha preguntado a la Fiscalía si modifica sus penas en el caso Acuamed, debido al cambio en el Código Penal.

Tranquilidad en Moncloa

El ministerio público trata de establecer un criterio único a contrarreloj ante la avalancha de solicitudes que se esperan para rebajar condenas. Los abogados de casos tan mediáticos como Kitchen o los ERE ya están estudiando la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, esperando conseguir una rebaja.

En la Moncloa creen que "es lógico" y un proceso habitual ante "una reforma que no ha entrado en vigor". En el entorno de Sánchez tratan de enmarcar en la normalidad que el juez pregunte a la Fiscalía si rebaja las penas porque "las partes lo estiman". De hecho, creen que será la tónica durante las próximas semanas.

Lo fían todo a una disposición

En el núcleo duro del Gobierno sólo hacen dos vaticinios. Uno, es que "no va a haber ningún caso de corrupción que no esté penado". El otro, es que "ningún ladrón saldrá de la cárcel". O lo que es lo mismo, no se atreven a pronosticar que no exista una rebaja de penas.

Puede que, como dicen el Gobierno, no salgan de la cárcel pero sí que podría haber una reducción de las condenas. De hecho, el juez de Acuamed estima que de los nueve años podría pasarse a cinco. En el Ejecutivo se aferran a una disposición transitoria, incluida en la reforma, para que no se aplique el principio de retroactividad de la norma si esta es más beneficiosa para el reo.

Establecer diferencias

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistía este martes en que no se ha despenalizado ningún tipo de corrupción, sino que se ha diferenciado entre "quien roba dinero público" del que hace una "desviación irregular" del presupuesto. El problema, es que muchos de los casos sobre los que está poniendo la lupa, como es Acuamed, Kitchen o ERE, se trata de desviaciones para otros fines distintos de los presupuestados.

Una rebaja impopular

En la dirección federal del PSOE reconocen que la reforma de malversación y sedición es la principal responsable de su caída en los sondeos durante las últimas semanas. Confían en que sea algo "puntual" y que se pase rápido página.

La idea es desplazar el foco hacia la economía. Este martes, Sánchez se reunirá con la UGT para inaugurar las jornadas de acción sindical y en las que volverá a presumir de los datos del paro. Todo para tratar de pasar página, eclipsar un posible escándalo y reconquistar a sus bases.