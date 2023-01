Vox saca pecho de su lucha contra la ideología de género tras el aviso de Feijóo sobre la "violencia machista"

El aviso lanzado por Alberto Núñez Feijóo al partido de Santiago Abascal sobre las leyes contra la "violencia machista" no sólo no han surtido ningún efecto, sino que han provocado el efecto contrario. Después de que el líder del PP advirtiera de que no derogará la Ley de Violencia de Género, Vox ha salido a defender su rechazo a lo que llama "políticas viogen" presumiendo de ser "el único partido" que se opone al "consenso" imperante.

Es uno de los asuntos que más discrepancias provoca entre ambos partidos y que ha sido motivo de disputa en cada una de las negociaciones políticas que han llevado a cabo para firmar acuerdos tanto en Andalucía, como Madrid o Castilla y León.

Los de Abascal defienden una Ley de Violencia Intrafamiliar como vía para luchar contra los asesinatos de mujeres al entender que "protegería a todos: madres, padres, hijos, abuelos y parejas". Reclaman que esta norma sustituya las leyes promovidas por Irene Montero que, fruto del "feminismo radical", han "roto el principio de igualdad entre hombres y mujeres y han desprotegido a estas últimas".

El partido recuerda, en una nota distribuida a los medios, que se quedaron solos defendiendo su propuesta en el Congreso a pesar de que recoge "penas iguales sea quien sea la víctima y el agresor"; elimina la condición de víctima a las mujeres que no han denunciado; acaba con los juzgados de violencia contra la mujer al entender que son "tribunales de excepción contrario a la Constitución"; propone el fin del adoctrinamiento de menores y defiende la concesión de ayudas a personas maltratadas reconocidas por un juez. También piden un endurecimiento del código penal para este tipo de crímenes.

Un ministerio "inútil" e "ineficaz"

En pleno incremento de los asesinatos de mujeres, los de Abascal critican que el ministerio de Igualdad se ha demostrado "inútil" para hacer frente a este tipo de crímenes, además de suponer un "derroche", y han pedido la comparecencia de Irene Montero en el Congreso para que dé explicaciones sobre los datos registrados esta legislatura con 49 víctimas el pasado 2022, 48 en 2021 y 49 en 2020. "Lamentablemente los datos nos han dado la razón", aseguran.

Como ejemplo ponen la excarcelación de violadores y pederastas por la Ley del Sólo sí es sí y el incremento de los asesinatos de mujeres que sufrieron un importante repunte el pasado mes de diciembre, generando alarman incluso en el propio Gobierno, hasta el punto de lanzarse acusaciones entre los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia como responsables de combatir este tipo de crímenes.

Las preocupantes cifras de 2022

"Las violaciones han aumentado casi un 40% respecto a 2019 y 17 agresores sexuales han sido excarcelados", denuncian los de Abascal que critican el gasto del Ministerio de Igualdad cuyo presupuesto batió todos los récords en 2022 al sumar 525 millones de euros que han resultado ser "ineficaces" para reducir la violencia contra las mujeres.

El partido desglosa algunas de las partidas de Igualdad, como los 2,5 millones de euros dedicados a la campaña del 8 de marzo de 2022 o los dos millones del vídeo de 40 segundos sobre los "hombres blandengues" que han servido para hacer propaganda de sus políticas y la ideología de género. En 2023 el presupuesto ha aumentado hasta los 573 millones de euros, un 9% más que el año anterior.

Por todo ello, acusan a este ministerio de llevar a cabo una "política de derroche" que se ha evidenciado "inútil" para prevenir los asesinatos de mujeres y tiene por único objetivo promover la ideología de género y hacer propaganda de las medidas que promueve Irene Montero.