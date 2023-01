Tras la avalancha de críticas recibidas, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha publicado un vídeo en sus redes sociales para responder a la polémica suscitada por el podcast en el que bromeaba con la rebaja de penas y la excarcelación de violadores como consecuencia de la ley del ‘sólo sí es sí’. Sin embargo, lejos de rectificar o de hacer cualquier tipo de autocrítica, la número 2 de Irene Montero se presenta como víctima de lo que considera un bulo.

"Lamentablemente, las feministas estamos acostumbradas a que mucho de nuestro trabajo quede reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad, y que, además, se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España", se defiende Rodríguez Pam.

Según su versión, los medios de comunicación han sacado de contexto "un fragmento de un podcast en el que explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los agresores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado para recuperarse del daño que han sufrido".

Las feministas piden su cese

La realidad, sin embargo, es que el vídeo -que se puede ver íntegro en Youtube- no deja lugar a dudas. No en vano, hasta las propias feministas han salido en tromba a pedir su cese. "¿Qué más tiene que hacer para ser cesada de forma fulminante esta indocumentada que se ríe así de las víctimas de violencia machista siendo secretario de Estado de Igualdad? ¿Cómo se atreve a llamar feminismo a esto?", se pregunta la Confluencia Movimiento Feminista en su cuenta de Twitter.

Para Rodríguez Pam todo es fruto de la manipulación. "Me preocupa mucho que se llegue a esta situación, no por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es real. A todas ellas, a todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista", subraya en el vídeo. Pero hasta las propias feministas lo tienen claro. "Cada día que sigan en el Ministerio de Igualdad es un día perdido contra la violencia machista", sentencia Contra el Borrado de las Mujeres.

Las escandalosas cifras de Igualdad

A pesar de que la número 2 de Montero ha aprovechado la polémica para recordar todo lo que el Ministerio de Igualdad ha hecho por las mujeres maltratadas, lo cierto es que las cifras hablan por sí solas. Tal y como recuerda Rodríguez Pam, "en los presupuestos generales del Estado vamos a desarrollar el mayor compromiso económico de la historia de nuestro país". Concretamente, 320 millones de euros. Sin embargo, aunque el incremento de la inversión ha sido una constante desde la llegada de Irene Montero, el número de asesinatos no se ha reducido. De 48 víctimas anuales se ha pasado a 49 y lo peor es que el pasado mes de diciembre fue el más negro de la historia y que enero parece ir ya por el mismo camino.

En este sentido, cabe destacar la denuncia que las propias feministas han hecho en los últimos días, reprochando a Montero y su séquito que dediquen el dinero "a talleres de catas de chocolate o a pintar bancos públicos, en lugar de a proteger a las víctimas de violencia de género, a formación de profesionales o a centros de acogida", como aseguró el Fórum Política Feminista.