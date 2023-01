Abascal deja en el aire la moción de censura hasta lograr el apoyo del PP: "Nos preocupa retratarles junto al PSOE"

Vox sigue trabajando en la presentación de la moción de censura contra Pedro Sánchez pero deja en el aire su registro hasta lograr el apoyo del PP, para evitar que se interprete como una medida contra el partido de Alberto Núñez Feijóo. Su objetivo, ha defendido Santiago Abascal esta mañana, es "retratar al Gobierno con sus socios golpistas" y no "acabar retratando al PP junto al PSOE repartiéndose, de nuevo, el CGPJ y el TC".

"La presentaremos en cuanto haya candidato y logremos lo que queremos: convencer al mayor número de diputados de la oposición de la moción de censura", ha defendido el líder de Vox frente a las puertas del Tribunal Constitucional, donde ha presentado el recurso número 45 de Vox, esta vez contra la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez.

El partido no renuncia a hacer uso de esta medida en la que "siguen trabajando" para encontrar un candidato "neutral" que facilite el apoyo de otras formaciones aunque, según explican fuentes de Vox, la falta de compromiso del PP podría hacer que la moción se interprete como una enmienda a Feijóo, al igual que ocurrió con la primera moción de censura contra Sánchez, que Pablo Casado entendió como una jugada contra ellos.

El tiempo corre en contra

Para evitarlo, los de Abascal mantienen contactos con el PP con el objetivo de lograr que se sume a la iniciativa y la apoyen de forma expresa. De no conseguirlo, Vox no renuncia a registrar la moción, pero entienden que su utilidad se rebajaría, ya que la foto final de la votación sería un PSOE hermanado con comunistas y separatistas al que no se opone el PP.

A la falta de candidato, y de compromiso por parte del PP, se suma la cercanía de las elecciones de mayo. Si la moción no se registra en breve podría acabar debatiéndose después de los comicios, restándole así eficacia frente a un Pedro Sánchez al que ya habrían examinado los ciudadanos, aunque la cita con las urnas sea a nivel municipal y autonómico.

El asalto del Gobierno a la Justicia

El líder de Vox anunció la medida en diciembre, en pleno asalto del Gobierno a la Justicia, cuando el Tribunal Constitucional no había tumbado todavía las enmiendas con las que pretendía reducir la mayoría necesaria para su renovación y que finalmente no han sido necesarias para que los jueces progresistas logren ser mayoría. A pesar de ello, el Ejecutivo no renuncia a reformar la ley para ejercer aún más control sobre la Justicia.

El partido de Abascal recurrió también ante el TC la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y reducir la malversación sobre la que deberá decidir ahora el nuevo tribunal, que cuenta entre sus miembros con un exministro del PSOE, Juan Carlos Campo, o el que fuera Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido.

Santiago Abascal se ha declarado "preocupado" y "escéptico" ante el nuevo equilibrio de fuerzas del TC, favorable a la izquierda, por el que ha señalado también al PP por su "auxilio" para desbloquear los nuevos nombramientos.