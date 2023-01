Cándido Conde-Pumpido, el brazo ejecutor del PSOE en la Justicia dispuesto a "mancharse" para "arreglar lo de Cataluña"

Cándido Conde-Pumpido acaba de ser elegido presidente del Tribunal Constitucional, tal y como quería el Gobierno de Pedro Sánchez. Perteneciente a una familia de conocidos juristas es hijo, nieto, padre, esposo y hermano de jueces o abogados. Nacido en La Coruña en 1949, se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Su trayectoria está ligada al PSOE, al que debe su cargo como fiscal general del Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que negoció con ETA.

En aquellos años, octubre de 2006, pronunció su conocida frase "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino", dejando claro que la Fiscalía no sólo no sería un obstáculo para los intereses del Ejecutivo, sino que estaba dispuesta a favorecerlos. También ahora se ha vanagloriado ante los suyos de "haber resuelto el problema de ETA" en su etapa en la Fiscalía, como iba a "resolver el problema de Cataluña" desde el Constitucional, según desveló Libertad Digital.

En su estreno, Conde-Pumpido ha querido presentarse como garante de la Constitución al asegurar que "no permite la autodeterminación", en respuesta a quienes le consideran un peón del Gobierno para pagar favores a sus socios separatistas. Sin embargo, su trayectoria confirma que, llegado el caso, actuará en contra de sus propias declaraciones si el Gobierno de Pedro Sánchez así lo estima, como estimó el de Zapatero que había que negociar con ETA.

Plegado al Gobierno del PSOE

Durante aquellos contactos del Gobierno del PSOE con la banda terrorista, la Fiscalía de Cándido Conde-Pumpido adoptó decisiones muy polémicas, como la rebaja en la petición de pena para el sanguinario asesino Iñaki de Juana Chaos, después de ponerse en huelga de hambre, rectificando su propio criterio inicial.

Apenas unos meses después, en marzo de 2007, el Ministerio Público decidía retirar los cargos contra el etarra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo, coincidiendo con las negociaciones de Zapatero y ETA. Dos años antes, después de ser detenido, Otegi dejaba claro el papel de Conde-Pumpido cuando, al escuchar la petición de pena contra él por parte la Fiscalía de la Audiencia Nacional, preguntó indignado: "¿Esto lo sabe Conde-Pumpido?".

Su decisión de beneficiar a Otegi le valió una querella por prevaricación de la AVT, presidida entonces por la víctima de ETA Francisco José Alcaraz, hoy diputado de Vox, al que sentaron en el banquillo de la Audiencia Nacional por supuestas injurias al Gobierno tras señalarle por su connivencia con los terroristas. De aquella etapa proviene el rechazo de Conde-Pumpido a la existencia de las acusaciones populares de las que dijo que eran "un incordio".

Verdugo del PP

Durante los siete años que estuvo al frente de la Fiscalía General se instruyeron varios de los casos de corrupción política más mediáticos, que no afectaban al PSOE. Entre ellos el caso Malaya en Marbella, el caso Palma Arena y la trama Gürtel. Ha sido también juez en el Tribunal Supremo donde destacó por oponerse al procesamiento de Felipe González en el caso GAL y fue instructor de la causa abierta contra la fallecida alcaldesa de Valencia del PP, Rita Barberá.

El ahora presidente del TC no ha ocultado nunca su cercanía al PSOE, lo que le ha granjeado importantes críticas de sus propios compañeros, a los que calificó como "juristas de salón" por declarar inconstitucional el primer estado de alarma de Pedro Sánchez, que fue recurrido por Vox. Después tuvo que disculparse y retirar esas expresiones en el escrito final del voto particular en el que mostró su rechazo a la sentencia. También se opuso a aplicar medidas cautelares contra el Pleno que iba a debatir las enmiendas de Sánchez para asaltar el TC.

Está casado con Clara Martínez Careaga, juez en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, también a propuesta del PSOE, y vocal del CGPJ, donde maniobró para intentar asegurar la presidencia del Constitucional a favor de su marido.

La carrera de Conde-Pumpido guarda ciertas similitudes con la de otro juez, Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos mediáticos, cercanos al PSOE, deben sus ascensos más importantes a este partido, con el que han entablado una estrecha relación política, anteponiendo sus carreras a todo.