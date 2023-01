Los separatistas quieren que las campañas institucionales de los ministerios se lancen en la lengua de signos catalana

ERC ya ha recamado el uso exclusivo del catalán entre los sordomudos. La lengua catalana de signos ya cuenta con una normativa que le confiere un respaldo pleno pero el partido de Oriol Junqueras busca realmente la sustitución de la lengua española en todos los ámbitos para imponer la catalana. Y ahora, Junts toma la delantera y reclama que las campañas de publicidad institucional de los ministerios incluyan esa misma lengua de signos catalana para forzar que la distribución en Cataluña sea sólo en su lengua.

Junts ha trasladado también su recado al Gobierno por medio de un documento en el que pide explicaciones a Sánchez: ¿Cuál es la razón de que las campañas de publicidad institucional que los diferentes Ministerios han sacado a licitación no tengan en cuenta la lengua de signos catalana (LSC) y, en cambio, sí que han tenido en cuenta la LSE (la española) cuando se supone que los ministerios deben velar por garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales?

La queja airada de Junts afirma que los "ministerios sacan a licitación pública los importes para sufragar las campañas publicitarias en lengua de signos y, según datos de la CNSE y la FESOCA, son otras las empresas que resultan adjudicatarias, empresas desconocedoras de la LSE y de la LSC, que, en todo caso, excluyen de las campañas a la LSC sin que haya un seguimiento de la destinación del dinero público licitado por parte de los ministerios competentes". "¿Cómo justifica el Gobierno esta situación?", pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez el partido separatista.

"Por otro Iado, no hay ninguna evidencia de que el estudio sociodemográfico en relación con la sordoceguera haya servido para "nutrir", como dicen, el Reglamento de despliegue de la LSEYMACO porque el estudio nunca se publicó. ¿Cuál es la razón de que no haya sido publicado?", pregunta igualmente Junts. La LSEYMACO es la Ley 27/2007, de 23 de octubre, la norma que reconoce las lenguas de signos españolas y donde se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta ley establece que la regulación legislativa y reglamentaria de la LSC ha de ser desarrollada por la Administración competente, que, en este caso, sería la Generalidad de Cataluña. "Pero esto no es excusa para que deba ejecutarse, efectivamente, la Disposición Final 3a de la LSEYMACO en cuanto a la parte de cofinanciación estatal", defiende Junts.

Tanto ERC como Junts aseguran que pretenden convertir "la lengua de signos catalana en una herramienta de accesibilidad e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad".

La lengua de signos es una lengua de carácter visual, gestual y espacial con gramática propia que reúne todas las características y cumple las mismas funciones que cualquier otra lengua. "No hay una única lengua de signos en el mundo, cada país tiene una o varias lenguas de signos que han evolucionado en el seno de sus comunidades lingüísticas, con independencia de las lenguas orales", como señala la Confederación Estatal de Personas Sordas. "En España, está la lengua de signos española y la lengua de signos catalana", añade esta entidad.

La lengua de signos debe facilitar "el aprendizaje en general, así como el acceso a la lengua oral además de propiciar la participación e inclusión social. La lengua de signos suma", añade la Confederación Estatal de Personas Sordas.

Pero ERC y Junts quieren que esa posición la ocupe sólo la lengua de signos catalana. Y para ello pretende regular el uso y la presencia de la Lengua de Signos Catalana (LSC) para implantarla "en todos los ámbitos de la vida social donde sea necesaria la comunicación".