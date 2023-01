Junqueras, insultado por separatistas, se va de la desangelada protesta contra la cumbre Macron-Sánchez

Pinchazo de las organizaciones separatistas en su protesta contra la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y el Consell de la República de Puigdemont habían convocado la protesta para las nueve de la mañana con el apoyo de los partidos separatistas, incluida ERC a pesar de que el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, tratará de salir en la foto oficial de la cumbre en calidad de "anfitrión".

El frío, la hora y el hecho de que sea un día laborable son las excusas que han anticipado los convocantes para justificar el desangelado aspecto de la convocatoria, en la avenida María Cristina de la capital catalana, a los pies de la montaña de Montjuich. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MNAC, es el escenario de la reunión entre Sánchez y Macron y sus ministros. La intención de los manifestantes es hacerse notar, aunque la barrera policial de los Mossos les mantiene muy alejados del museo.

En la manifestación se han dejado ver algunos de los principales líderes del separatismo. Oriol Junqueras encabeza la delegación de ERC y ha declarado que se trata de demostrar a Pedro Sánchez que el proceso separatista no ha terminado. El líder republicano ha sacado pecho por la reforma del Código Penal, pero ha destacado que no es suficiente y que la intención de su partido es "avanzar hacia la amnistía". También ha citado a los dirigentes de ERC pendientes de juicio y a los que están en el "exilio". Además, ha justificado la presencia de Aragonès en la cumbre aunque ERC intenta boicotear el encuentro internacional.

"Aquí no se ha acabado nada"

La presidente de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, ha destacado que la cumbre es una "provocación" y que su partido no quiere la "desjudicialización". También ha manifestado que el proceso no se ha terminado –el lema de la concentración es "Aquí no se ha acabado nada"– y que el "conflicto" sólo se resolverá "cuando Cataluña sea independiente". En cuanto a la reforma del Código Penal, ha asegurado que "los fiscales adelantan por la derecha a los jueces en la aplicación de las reformas legales". Ha coincidido con Junqueras al asegurar que "la represión continúa" y que por eso sigue el procés.

Separatistas en la concentración contra la cumbre hispanofrancesa de Barcelona

El representante de la CUP, Carles Riera, ha censurado por su parte el papel de Aragonès en la cumbre, al que ha acusado de ser el causante de que los gobiernos de España y Francia se hayan citado en Barcelona.

Algunos manifestantes han llamado "traidor" a Junqueras y otros han lanzado consignas a favor de Puigdemont. Aragonès ha anunciado a primera hora que comparecerá ante los medios a las once y media para dar cuenta de su versión sobre la cumbre. Junqueras, por su parte, ha abandonado la desangelada protesta contra la cumbre franco-española tras ser insultado.

📽Un grup de concentrats escridassen a Oriol ⁦@junqueras⁩ quan ha marxat de la protesta contra la cimera hispanofrancesa al crit de "traidor", "botifler" i "Puigdemont, el nostre president" pic.twitter.com/4qZU6msPPp — Maria Capdevila (@capdevilamaria) January 19, 2023

El separatismo toca fondo

Según la Guardia Urbana, la concentración separatista sólo ha logrado congregar a 6.500 personas. Las juventudes de la CUP se han encargado de "amenizar" el acto con petardos y consignas como "¡caña, caña, caña contra España!" y "¡guerra per la terra!". Además, medio centenar de separatistas han cortado la autopista AP-7 durante más de media hora a la altura del municipio barcelonés de La Roca del Vallés a modo de protesta contra la cumbre.