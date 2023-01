Sánchez equipara la manifestación constitucionalista de Madrid con las protestas separatistas contra la cumbre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia al plantón de Aragonés en la cumbre, al marcharse antes de que sonasen los himnos franceses y españoles. "Me hubiese gustado que se hubiese quedado en toda la ceremonia pero agradezco que se haya quedado con Macron", ha afirmado Sánchez que ha aprovechado para cargar contra un presidente autonómico del PP.

"En otras regiones no hemos contado ni contado con el presidente autonómico a la hora de recibir otros mandatarios", ha afirmado Sánchez. Desde su equipo han puesto el foco en el presidente gallego, Alfonso Rueda, que este pasado mes de octubre declinó asistir a la cumbre hispano-germana celebrada en La Coruña.

Comparando manifestaciones

Sánchez también ha restado importancia a las manifestaciones convocadas fuera del perímetro de seguridad del MNAC, donde se ha celebrado la XXVII cumbre hispano-francesa. En los exteriores, decenas de manifestantes han tratado de sabotear la cumbre. Sánchez ha tratado de comparar la manifestación con la que una treintena de asociaciones constitucionalistas han convocado este sábado en Madrid y a la que asistirán Santiago Abascal, Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo.

"Dentro de unos días, va a haber una manifestación en Madrid donde se va a reivindicar todo lo contrario y lo tenemos que respetar", ha afirmado Sánchez tras elogiar la "manifestación pacífica en defensa de unos ideales, aunque sean en contra de la Constitución" . El presidente del Gobierno ha afirmado que "la amplia mayoría de este país" se sitúan entre "el jueves y lo que va a suceder este sábado en Madrid en una España unida en su diversidad".

Sánchez ha elogiado a la ciudad de Barcelona y ha aprovechado, una vez más, para criticar de manera velada al PP. El presidente del Gobierno ha recordado que el acuerdo de amistad y cooperación rubricado con Macron lleva el nombre de "Tratado de Barcelona". "Creo que es una reivindicación de respeto y admiración a una ciudad que, en muchos años, y con razón se han quejado de que la administración general del estado no se comprometía con ella. Tampoco en su visibilización internacional", ha argumentado Sánchez.

Contra Mañueco

Guante de terciopelo para Aragonés y dureza contra Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León que este jueves ha declarado que no piensa responder a los requerimientos del Gobierno porque el protocolo antiabortista "no existe". Sánchez ha afirmado que "un requerimiento se tiene que contestar. No se puede desestimar".

En el Gobierno tratan de estirar el chicle de la polémica sobre el llamado "protocolo fantasma". Al menos, hasta que este martes Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados. "Lo que ha hecho es una invasión de competencias", se ha defendido Sánchez tratando de defender su último requerimiento.

Revés en la frontera

Pese a lo histórico del acuerdo firmado hoy, España ha recibido un revés de Francia ya que no abrirá los 9 puntos fronterizos de 30 que están cerrados. Sánchez y Macron han acordado crear "un grupo de trabajo". Estará conformado por cuerpos de seguridad francés y español pero no hay fecha para la reapertura y París sigue dando largas.