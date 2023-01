PP y Vox se reencontrarán en la manifestación cívica contra el Gobierno

PP y Vox han vivido su semana más tensa desde que Alberto Núñez Feijóo relevó a Pablo Casado. El enfrentamiento provocado por la cuestión del aborto en Castilla y León ha exhibido una derecha completamente dividida justo en la semana en la que ambos partidos debían mostrar unidad para hacer frente al Gobierno de Pedro Sánchez, durante la manifestación convocada para mañana.

La protesta, prevista a las 12.00 del mediodía en la madrileña Plaza de Cibeles, ha sido organizada por Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa y está secundada por un centenar de asociaciones. Se espera una asistencia masiva de los españoles para mostrar su rechazo a la reforma del Código Penal que acaba con el delito de sedición y reduce las penas por el de malversación, tras el asalto del Gobierno a la Justicia con la toma del TC.

Los principales dirigentes de Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, han confirmado su asistencia a la marcha donde se espera también la presencia de dirigentes del PP. Desde el Partido Popular acudirán finalmente el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, y la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul.

No estará presente Alberto Núñez Feijóo porque, según explican desde Génova, su líder no asiste a manifestaciones que no estén convocadas por el PP. Los populares, eso si, "respaldan y comprarte las razones por las cuales se va a celebrar esta concentración" a la que invitan a sus afiliados y simpatizantes, como han hecho desde Vox. Tampoco estarán la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Sí estará la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Cs.

Colon como precedente

Como ya ocurriera en la conocida manifestación de Colón de 2019, el saludo entre los dirigentes de PP y Vox acaparará parte de la atención informativa al producirse en pleno enfrentamiento entre ambos partidos. Una situación que empaña el objetivo de la protesta, como ya ocurriera hace cuatro años cuando parte del foco se centró en el rechazo de Albert Rivera a hacerse una foto al lado de Santiago Abascal, evidenciando la división del centroderecha español.

También esta vez la derecha acude dividida después de semanas en las que Alberto Núñez Feijóo ha querido marcar distancias con Santiago Abascal, que en el PP defiende como un giro al centro o la moderación, para intentar acapara votantes socialistas descontentos con la deriva de Pedro Sánchez. Un cambio que Vox define como "giro a la izquierda" para intentar imponerles "un cordón sanitario".

El riesgo de marcar perfil propio

En un principio Vox no veía con malos ojos un distanciamiento del PP porque "les deja más espacio electoral", pero que se ha producido coincidiendo con el asalto del Gobierno a la Justicia y cuando los de Abascal intentan recabar el mayor número de apoyos posible para la moción de censura contra Sánchez, lo que ha derivado en un cruce de acusaciones muy duro entre ambos partidos. Algo que no se producía desde la ruptura con Casado.

Borja Sémper ha dicho de Vox que "es un chollo para Sánchez", a lo que Abascal le respondía preguntándose si el chollo no es realmente el PP por "entregar el TC o el Tribunal de Cuentas al Gobierno", además de criticar que los populares rechacen la entrada en prisión del expresidente andaluz del PSOE, José Antonio Griñán. En medio de esta disputa, Abascal y Feijóo siguen sin mantener contacto directo desde su primer, y último, encuentro en persona por lo que, de momento, las diferencias entre ambos parecen insalvables.