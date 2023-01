La candidata de Podemos en Aragón califica de "tragedia" el resultado de la "ley del sólo sí es sí"

Maru Díaz, líder de Podemos Aragón y candidata del partido en las próximas elecciones autonómicas, ha sido el primer alto cargo del partido morado en reconocer que la aplicación de la ley del sólo sí es sí "está siendo dolorosa" y ha llegado calificarla como "una tragedia".

"Hay muchas mujeres que están viendo como sus agresores sexuales o como las personas que han abusado de ellas se ven beneficiadas", ha dicho, aunque ha querido dejar claro que "ni la vocación de la ley, ni del legislador era que pasara lo que está pasando". "Yo tengo que reconocerlo, me da mucha rabia", ha admitido.

Las declaraciones de Maru Díaz se han producido en una entrevista de Radio Zaragoza, que ha recogido Europa Press, en la que también ha advertido que ahora modificar el citado texto legal ahora ya no tendría sentido: "No es una cuestión de soberbia, sino de legislación" ya que la Constitución reconoce que los reos se pueden acoger siempre a la ley que más les beneficie "y por tanto no tendríamos margen de maniobra".

Primer líder de Podemos que discrepa

Las declaraciones de Maru Díaz suponen la primera ocasión en la que un miembro destacado del partido morado critica el resultado práctico de la ley del sólo sí es sí, mientras que el discurso oficial había sido hasta ahora culpar a los jueces de las excarcelaciones de presos y de las múltiples rebajas de condena.

De hecho, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se ha visto en el centro de la polémico porque por dos veces ha bromeado en público sobre las consecuencias prácticas que estaba teniendo la ley, si bien al destaparse el primer vídeo en el que aparecía riéndose del tema se justificó diciendo que se trataba de "un bulo".

Hasta ahora Podemos se había comportado como un bloque monolítico en la defensa de la ley promovida por Irene Montero y su equipo, ni una sola voz se había atrevido a discrepar del discurso oficial y, en el caso de los que lo habían hecho desde fuera del partido pero de posiciones ideológicas muy cercanas había sido criticadas con virulencia, como le ocurrió recientemente a la mismísima Manuela Carmena.