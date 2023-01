Burgos es una ciudad mucho más segura desde el Ayuntamiento ha decidido ratificar la abolición de las armas nucleares. La medida fue propuesta por el PSOE, que gobierna la localidad junto con Ciudadanos, y se aprobó el pasado jueves en el pleno ordinario con el apoyo de Podemos.

"Creemos firmemente que nuestros residentes tienen derecho a vivir en un mundo libre de amenazas y que cualquier uso de armas nucleares, ya sea deliberado o accidental, tendría consecuencias catastróficas de largo alcance y duraderas para las personas y el medio ambiente", ha señalado la portavoz del grupo municipal socialista durante el pleno.

Vox ha votado en contra de la propuesta. "No sabía que nos habíamos convertido en el Consejo de las Naciones Unidas", ha respondido con sorna el portavoz de los de Abascal. "Aquí estamos representando a los burgaleses, estamos para hablar de lo que ocurre en Burgos y para tomar decisiones sobre lo que ocurre en Burgos. No sé. Es absolutamente surrealista que se traiga esta propuesta aquí", ha afirmado. "Yo creo que la mayor parte de la población del mundo está a favor de abolir las armas nucleares pero lo que no tiene mucho sentido es que esto se apruebe en el Ayuntamiento de Burgos".

Por su parte, el grupo municipal del PP también ha mostrado su rechazo a las armas nucleares y ha decidido abstenerse. "Es evidente que este ayuntamiento no tiene competencias en materia de política exterior. Tienen que ser el Gobierno y las Cortes Generales quienes de alguna forma lleven a cabo esas iniciativas. Esto es una propuesta dentro del apartado del buenismo al que nos tienen acostumbrados", ha señalado el portavoz del PP.

La votación propuesta por el PSOE a favor de la abolición de las armas nucleares en Burgos y también para instar al Gobierno central, del mismo partido, para que ratifique el Tratado de Naciones Unidas sobre la prohibición de las armas nucleares ha provocado todo tipo de mofas en las redes sociales. Incluso el escritor Arturo Pérez Reverte se hacía eco de la extraña votación.

El pleno del ayuntamiento de Burgos ha aprobado una propuesta para abolir las armas nucleares (imagino que en Burgos). Bien por ellos. Ya era hora de que alguien hiciese algo serio al respecto. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 20, 2023

"Es un alivio que el Ayuntamiento de Burgos no vaya a disponer de armas nucleares", publicaba un tuitero. O "de todos es sabido que el Ayuntamiento de Burgos es el máximo responsable de las armas nucleares mundiales", ironizaba otro.