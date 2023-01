Rosa Díez anuncia que la de Cibeles será la primera de muchas, "hasta que España tenga un gobierno decente"

Rosa Díez comenta en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo Pedro Sánchez pervierte el lenguaje para "tratar de falsear la realidad". La última muestra ha sido el tweet que publicó tras el atentado islamista de Algeciras donde el terrorista asesinó a un sacristán.

Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a los familiares del sacristán fallecido en el terrible ataque de Algeciras. Deseo una pronta recuperación a los heridos. Todo nuestro apoyo al trabajo que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 25, 2023

"Sacristán fallecido, dice, fallecido", ha asegurado indignada Rosa Díez que ha añadido que "parece que se ha muerto de mayor, de una enfermedad o porque se le ha caído una teja encima". Pero ahí no termina el tweet del presidente del Gobierno, "continúa diciendo ‘en el terrible ataque de Algeciras’, ataque de qué", se ha preguntado Rosa Díez que ha subrayado que "ha sido asesinado por un terrorista yihadista, y por eso está el tema en la Audiencia Nacional y no en un juzgado ordinario de Algeciras".

Rosa Díez también ha querido poner el foco en cómo un terrorista que "antes de asesinar al sacristán atacó otras 3 iglesias católicas y resulta que ahí no hay delito de odio porque se ataca y asesina a católicos". De la misma manera que "no hay delito de odio cuando se organizan violentos ataques a mujeres de derechas, como la presidenta Ayuso que va provocando, según dicen los propios ministros del Gobierno y candidatos y cargos del PSOE".

Pero el tweet de Pedro Sánchez sobre el atentado de Algeciras no ha sido el único ejemplo. Esta misma semana publicó otro tras reunirse con la ajedrecista iraní Sara Khadem.

Cuánto he aprendido hoy de una mujer que me inspira, la Gran Maestra Femenina de ajedrez Sara Khadem. Todo mi apoyo a las mujeres deportistas. Vuestro ejemplo contribuye a un mundo mejor. pic.twitter.com/DSxVEETB0k — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 25, 2023

Rosa Díez ha recordado que Sara Khadem "es una mujer que tuvo que huir de Irán con su marido y su hijo de 10 meses para salvar su vida tras competir en Kazajistán sin velo". Sin embargo, Sánchez "la recibe en Moncloa como si fuera una reunión con una deportista que está pasando por España porque viene a una competición internacional o porque está de vacaciones".

Para Díez, Sánchez es un sinvergüenza, es una infamia no hacer ni una referencia a su ejercicio de libertad de quitarse el velo, a que ha tenido que huir de su país para evitar que la maten a ella, a su marido y a su bebé, o a las mujeres que como ella se lo han quitado". El problema, ha añadido, es que esa mujer "quiere ejercer su libertad en un régimen totalitario que, qué casualidad, financia, ha financiado o tiene muchas relaciones con sus socios de gobierno".

La última perversión del lenguaje que ha querido comentar "son los epítetos que él y sus ministros han dedicado a los ciudadanos que masivamente salimos a la calle el sábado pasado a Cibeles". Descalificaciones como "ultraderecha, rupturistas violentos, crispadores, excluyentes...", precisamente se ha detenido especialmente en este último. "Nos llama excluyentes el tipo que gobierna con el apoyo de los que excluyeron para siempre a 857 de nuestros conciudadanos con un tiro en la nuca o un coche bomba".

El "tipo que gobierna con los que excluyen en Cataluña a los padres y a los niños que quieren educar a sus hijos en la lengua común, el español". Y encima "nos lo llama a quienes salimos a la calle a defender la democracia, que es lo más incluyente". Pero "Sánchez no va a cambiar", por lo que "lo que tenemos que hacer quienes queremos defender las instituciones democráticas, la convivencia entre españoles y amamos la nación de ciudadanos libres e iguales es convencernos de que hay que seguir saliendo a la calle".

Cómo Sánchez no va a cambiar, "nosotros tampoco vamos a dejar de defender lo que nos une, la nación, la Constitución y la democracia" y por eso ha advertido de que "no vamos a parar y la de Cibeles es una de las primeras que tendremos que hacer hasta que ganemos, hasta que en España haya un gobierno decente que respete los derechos y las libertades de todos los españoles". Rosa Díez ha concluido recordando que "resistir no es aguantar, resistir es actuar".