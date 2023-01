El relato de Máximo Huerta de cuando fue a dimitir y Sánchez "empezó a hablar de sí mismo"

El exministro de Cultura, Máximo Huerta, ha hablado por primera vez de su dimisión tras seis días en el cargo como miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de la surrealista conversación que tuvo con el presidente del Gobierno. En el programa El Hormiguero ha detallado que tuvo que esperar en una sala en Moncloa a que le atendiera el presidente y que cuando entró a hablar con él lo que le resultó "paradógico" es que "empezó a hablar de él, de cómo le vería la historia en el futuro".

Y ha continuado relatando que "empezó a hablar de que todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, Aznar, González" y dijo: "De mí, ¿qué diran?" por lo que reconoció que le entraron ganas de decir "padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar".

Tras asegurar que lo que estaba contando no eran dardos, se acordó cuando Pedro Sánchez dijo que "la historia me recordará como tal..., y recordé que esa frase ya me la había dicho a mí, que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo", en la que "se levantó y empezó a hablar de Rajoy y dijo: qué dirá de mí la historia". Por lo que sentenció: "Bajé con unas ganas de dimitir".

Con la perspectiva que da el tiempo, lo contó con un tono de humor asegurando que si lo llega a ver su padre, "que era camionero y muy de la UGT y lo mismo habría entrado en Moncloa con el camión, hasta arriba" porque "los Huerta somos mucho Huerta", ha sentenciado.

Otra cosa que ha contado y que no sabía nadie fue el momento del traspaso de carteras a José Guirao: "Entregué la cartera, que como no les había dado tiempo a hacer una nueva, tuve que entregar la mía de manera ficticia y volverla a coger detrás de las cámaras".