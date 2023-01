Marlaska cesa al coronel de la Guardia Civil en Melilla por pedir protección para los agentes en la valla

Los ceses en la Guardia Civil no han finalizado con el corte de cabeza del coronel Pérez de los Cobos. El coronel de Melilla, Jesús Vicente Torresano, no ha durado ni tres meses en su cargo. Y ha sido cesado por defender la necesidad de un protocolo de protección de los agentes en la valla frente a las agresiones de los inmigrantes ilegales. El coronel llevó su defensa de los guardias ante la misma Dirección General de la Benemérita, pidiendo que se activase un protocolo de actuación de forma que los guardias civiles pudiesen actuar judicialmente contra las agresiones sufridas en su misión de protección de la frontera. El Gobierno ha decidido, justo en ese momento, que el coronel no es digno de confianza en un puesto como Melilla y ha optado por removerlo.

Su nombre es Jesús Vicente Torresano Muñoz. Fue nombrado en noviembre del año pasado. En menos de tres meses tiene que volver a hacer las maletas. Y todo, por defender a los propios guardias.

El coronel Jesús Vicente Torresano Muñoz había sido destinado al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Se encontraba en aquel momento en activo pero sin destino, en comisión de servicio, por su ascenso en la Plana Mayor Zona de Madrid. Su CV le avalaba para el cargo en Melilla, no sólo por su ascenso, sino también por sus destinos previos en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y, desde luego, así lo debió creer el Gobierno, porque el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, decidió nombrarlo el pasado 18 de noviembre al frente de una comandancia tan delicada como la de Melilla.

La plaza que ocupaba Torresano había quedado vacante desde que el cargo previo, el coronel Antonio Sierras, fuera elegido como consejero de Interior en la Embajada Española en Israel. Y no se trata de un cargo donde las vacantes se deban estirar: la presión migratoria y de Marruecos es constante es permanente en la zona.

Torresano llegó a su nuevo cargo. Fue consciente de la situación y de las necesidades para evitar dramas como el vivido el polémico 24 de junio de 2022, cuando se produjo el último asalto masivo a la Valla con un saldo más que cuantioso de muertes en territorio marroquí.

Torresano analizó lo ocurrido y llegó a una conclusión obvia: muchos de los guardias civiles sufren de forma habitual ataques por parte de los inmigrantes que saltan la Valla ilegalmente. Y pidió un protocolo de defensa judicial para los agentes.

Pero el Gobierno no quiere este debate. Y ha decidido que un coronel altamente preparado y preocupado por la protección de los guardias no es la persona adecuada para el cargo en Melilla.

Hay que recordar que, en sus desempeños previos, el coronel Torresano logró importantes condecoraciones por el éxito de su labor. De hecho, durante su etapa en Salamanca, en 2010 fue ampliamente felicitada su labor en la desarticulación de un laboratorio de éxtasis que pretendía implantarse en Getafe y que estaba siendo impulsado por dos de las principales narcobandas de Castilla y León. Un año antes, Torresano recibió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por su "brillantez" en el desempeño de las labores de la Comandancia de la Guardia Civil. Ahora es cesado por defender a los guardias.