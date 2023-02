Villacís dice que sigue en Cs y achaca a una campaña de "barro" y "mierda" los rumores sobre el PP

Begoña Villacís ha aclarado por fin su futuro después de una semana de especulaciones sobre su posible integración en el PP. La vicealcaldesa de Madrid ha achacado a "dimes y diretes" las informaciones sobre una posible integración en el partido de Alberto Núñez Feijóo, aunque ella misma les dio pábulo cuando pidió en El Mundo dar libertad a los municipios para decidir si concurrían o no con las siglas de Cs.

La vicealcaldesa ha anunciado que se presentará a las primarias de su partido para ser candidata al Ayuntamiento con el objetivo de evitar que el candidato de Vox, Javier Ortega-Smith, entre en el gobierno, y ha achacado a una campaña de "barro" y "mierda" contra ella, las informaciones publicadas los últimos días. "Nunca me he ofrecido al PP", ha dicho tajante, agradeciendo a Feijóo su "sinceridad" por haberlo negado.

"No me quedo en Cs porque nunca me he ido", ha asegurado descartando cualquier posible salida de la formación naranja, un partido que ha defendido como necesario para representar las ideas liberales que no ve reflejadas en ningún otro partido. "La política limpia es imprescindible y es donde me voy a mover siempre", ha advertido contra quienes han intentado minar su credibilidad, sin nombrar a nadie en concreto.

La comparecencia ha tenido lugar en un hotel de Madrid y no en la sede de Cs, según ha explicado ella misma, para mantener la "neutralidad" en el proceso de primarias que se celebrará ahora para elegir la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, descartando que se debiera al posible malestar interno del partido con su actitud de los últimos días.

El reproche de sus compañeros

Esta misma semana, su compañero Guillermo Díaz le reprochaba públicamente en una rueda de prensa desde el Congreso no haber puesto sobre la mesa su propuesta para dar libertad a los municipios de concurrir con otras siglas distintas a las de Cs durante la refundación del partido, y hacerlo justo ahora, a las puertas de las elecciones municipales de mayo.

La aclaración por parte de Villacís se produce después de que el PP de Madrid, y también Génova, le cerraran por completo las puertas a una posible integración en el partido, advirtiendo contra posibles "corrientes" internas. La propia secretaria general, Cuca Gamarra, aseguraba que su inclusión no se había valorado ya que no hay elecciones generales a la vista, cerrando la puerta a las especulaciones.