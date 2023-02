Rosa Díez: "Pedro Sánchez vuelve de Marruecos como Pedro I el Humillado"

Rosa Díez comenta en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico el ridículo hecho por Pedro Sánchez en Marruecos que ha vuelto siendo "Pedro I el Humillado". De hecho ha hecho referencia a dos fotografías en las que se ve claramente la humillación a la que ha sometido Marruecos al presidente español.

"La primera es la de la rueda de prensa que le dejaron hacer en Marruecos en una salita que era como el cuarto de las escobas, pequeñita en la que Pedro Sánchez estaba con micro en mano, como esos que te dan cuando estás en una conferencia y dan la palabra al público". Por si no fuera poco, "le pusieron al lado el retrato del rey de Marruecos".

La segunda fotografía "es en la que Pedro Sánchez está saludando al primer ministro marroquí agachando la cabeza, sólo le falta el turbante". Para colmo La Moncloa intenta quitar importancia al plantón del rey marroquí a Sánchez asegurando que "ya tiene muchas fotos con él, es brutal".

Una cumbre, la hispano-marroquí, que Rosa Díez ha remarcado no ha servido para nada, "Sánchez ha vuelto de Marruecos vacío de contenido, con 12 memorándum sin ningún tipo de contenido jurídico". La muestra es que El País, periódico de cabecera de los socialistas, asegura que con la cumbre se ‘aspira a dejar atrás años de tensión’ pero ‘con un precio poco claro’. Rosa Díez ha aclarado que "cuando El País dice ‘precio poco claro’ es que no nos quieren contar el precio que vamos a pagar". Sobre ‘dejar atrás años de tensión’ ha recordado que ha sido una tensión "generada Pedro Sánchez cuando decidió traer a España tratando de engañar a Marruecos al líder del Frente Polisario".

El diario de cabecera de los socialistas además miente asegurando que ‘Marruecos reconoce la españolidad de Ceuta y Melilla’, algo que no ha pasado. No obstante, Rosa Díez explica que "Marruecos no tiene que reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla como tampoco la de Sevilla o Madrid". Y pone el foco en el hecho de que "el Gobierno de España crea que Marruecos tiene que reconocer la españolidad de Ceuta y Melilla es una cesión inaceptable, y que se ponga en el mismo nivel de reconocimiento que una ex colonia como el Sáhara, es tremendo".

La buena noticia de la semana

Rosa Díez ha querido despedirse esta semana con una buena noticia, "la justicia europea ha dado la razón a la interpretación que hace el juez Llarena de la euroorden" de los golpistas fugados como Puigdemont. Además ha querido recordar cómo se aprobó el formato de euroorden en el parlamento europeo en 2001 cuando ella misma era eurodiputada. "La promovimos PSOE y PP juntos pensando en los terroristas".

De esta forma, pretendían "superar la extradición para que fuera automático, es decir, que si un tribunal de un país de la UE condenada a una persona por haber cometido un delito en ese territorio, inmediatamente cualquier otro tribunal de cualquier otro país de la UE debía de entregarlo".

Esa misma euroorden es la que se está aplicando hoy día a los golpistas por parte del juez Llarena, al que la justicia europea acaba de dar la razón. Por tanto, es algo por lo que tenemos que "felicitarnos".