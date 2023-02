La tensión entre los socios de Gobierno se eleva. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado por primera vez en público desde que se presentó la Proposición de Ley del PSOE para volver al Código Penal anterior a la ley del "sólo sí es sí". La artífice de la norma se ha despachado contra la artífice del intento de corrección: la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Montero ha asegurado en los pasillos del Senado que "hay una propuesta encima de la mesa que quiere volver al esquema de la violencia o intimidación". La titular de Igualdad ha añadido que se "trata de volver al Código Penal de La Manada" y ha cargado contra el PSOE. "Es un Código Penal basado en la violencia o intimidación que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien o las piernas o resistido", ha añadido.

"Con una herida se prueba la violencia"

En Igualdad no han gustado las declaraciones de Pilar Llop esta mañana en la cadena Ser asegurando que "con una herida ya se puede probar" que no ha habido consentimiento. "No es fácil probar la violencia o intimidación. Supone mostrar las heridas. Un calvario probatorio", ha respondido Montero quien ha prometido que desde su ministerio "van a trabajar para preservar el consentimiento".

Mientras desde el entorno de Montero se atrincheran en defender la ley, Llop ha aprovechado para cargar contra la norma que aprobó todo el Gobierno. "No es de recibo que con esta ley se haya producido una rebaja de penas. Y que salga más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación. ¿Desde cuando vale más la propiedad que la libertad sexual?", ha afirmado durante la entrevista radiofónica.

Cuanto más apoyos, mejor

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha terciado en la batalla entre ambos ministerios asegurando que la ley de Montero "es una magnífica ley" pero que "los técnicos del ministerio competente" son los que han propuesto los cambios porque es "la mejor solución".

"Estaríamos encantados que Unidas Podemos la respaldase", ha afirmado en los pasillos del Senado donde ha afirmado que "cuantos más partidos se sumen, mejor". La vicesecretaria general del PSOE también se ha mostrado partidaria del respaldo del PP, pese a que Patxi López rechazó negociar con los de Feijóo.

Choque en el Senado

División en los pasillos de la Cámara Alta y unidad dentro del hemiciclo. La ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha tratado de evitar la brecha del Ejecutivo y ha tratado de unir a las filas acusando al PP de "atacar al Gobierno con un tema tan dramático como es la violencia de las mujeres".

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado a Sánchez de haber creado "un legado que seguirá creciendo semana tras semana y será su peor pesadilla". A juicio del senador popular, el PSOE sólo ha accedido a corregir la ley del "sólo sí es sí" "por el miedo al contador de violadores y el daño que les puede hacer en las urnas".