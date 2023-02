El PSOE suelta lastre de Unidas Podemos. Después de tres años de unión, los socialistas se abren a "un nuevo tiempo". Los Presupuestos están aprobados, las leyes más importantes de la legislatura ya han pasado su trámite y las elecciones están en el horizonte. Así que a partir de ahora comenzará un distanciamiento según diversas fuentes del partido.

Tras responsabilizar a Irene Montero de la ley del sólo sí es sí, el PSOE marcará también distancias con Ione Belarra. Esta semana se vota la ley de Bienestar Animal. Los socialistas no van a retirar su enmienda sobre los perros de caza, una posición que cuenta con el respaldo de la mayoría de los barones y de los alcaldes de localidades pequeñas.

¿Saldrá la ley?

La decisión dejará a Unidas Podemos en la abstención, ya que no quieren votar en contra de una de las leyes emblema de la ministra de Derechos Sociales. Algunos socios de legislatura, como ERC o Más País, se inclinan por el "no" mientras ven desconcertados que el PSOE no se esfuerce por sacar adelante la votación. En el bloque contrario a la ley están partidos como el PP o Vox que unidos suman 20 escaños más que el Partido Socialista.

Si el jueves es rechazada la ley de Bienestar Animal, esto supondrá un salto cualitativo en las tensiones entre los morados y el PSOE ya que, por primera vez, no votarán lo mismo ante una ley salida del Consejo de Ministros.

Hasta ahora, ha habido tensiones en las comisiones parlamentarias. Un ejemplo fue la Ley Trans que los socialistas quisieron cambiar al registrar varias enmiendas en la Comisión de Igualdad pero, tras ver frustrado su plan, decidieron respaldar la norma cuando ésta llegó a la sesión plenaria.

Y las tensiones con Irene

A la tensión con Ione Belarra se suma la batalla que los socialistas han abierto contra Irene Montero por corregir la ley del sólo sí es sí. El próximo martes, la Mesa del Congreso calificará la Proposición de Ley que los socialistas registraron este pasado lunes. Fuentes parlamentarias afirman que el "procedimiento habitual" es que se presente en la reunión de la siguiente semana y se busque una fecha para su toma en consideración.

Si los socialistas sacan adelante su Proposición, para volver al Código Penal anterior a la ley del sólo sí es sí, dos de la ministras de Podemos verán enmendadas sus leyes estrella: Bienestar Animal y la de Libertad Sexual.

La coalición sigue

En el PSOE no creen que estas tensiones supongan una ruptura de la coalición. En público y privado responden que "es más lo que les une" y que si salen del Gobierno perderán también parte del legado que todavía está por aprobar. Un ejemplo: la Ley de Familias de Ione Belarra, cuya tramitación parlamentaria empezará en este nuevo periodo de sesiones y para la que necesitan el respaldo del PSOE.