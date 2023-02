José Zaragoza intenta imitar a Shakira en la tribuna del Congreso y termina haciendo el ridículo

Durante primera sesión de control al Gobierno de 2023, los ataques entre los distintos grupos parlamentarios se han sucedido. El diputado socialista, José Zaragoza, ha hecho alarde de ingenio para lanzar una frase en la que, como siempre, han acabado sacando a pasear a Franco. Textualmente, Zaragoza ha dicho: "Su des-facha-tez, clara-mente, es neofranquista" para continuar diciendo: "Los demócratas ya no lloramos, los demócratas legislamos".

José Zaragoza se une a una larga lista de personas que se han hecho eco de la canción de la colombiana Shakira en la sesión vol. 53 de Bizarrap. En este tema, la artista de ‘reggaeton’ muestra sus sentimientos que tiene por la situación que vive tras su ruptura con el ex defensa del Fútbol Club Barcelona y su nueva relación con la joven Clara Chía. Zaragoza ha comparado a la derecha española con el franquismo, argumento utilizado por los grupos parlamentarios de izquierda cuando no tienen posibilidad de ganar un debate. Esta no es la primera salida de tono del diputado del Partido Socialista Obrero Español en la sede de la soberanía nacional. Cuando dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro rompieron la disciplina de voto, Zaragoza los llamó Tránsfugas.

Otra vez, la izquierda vuelve a sacar a Franco de paseo, esta vez de forma metafórica. El argumento más utilizado de la izquierda que no dudan en usar cada vez que tienen ocasión. La fijación que tienen estos grupos parlamentarios con todo lo que tiene que ver con el franquismo, Primo de Rivera y el Valle de los Caídos ha quedado patente durante el tiempo que Pedro Sánchez lleva ejerciendo el cargo de presidente del Gobierno de España.